¿Cuáles serán las tendencias tecnológicas que definirán el 2025?

Cada año, el futuro parece prometer mayores y mejores maravillas tecnológicas; y cada año, nos tomamos un tiempo para reflexionar sobre las tendencias tecnológicas que realmente marcarán el año venidero. En el inicio de 2025, el panorama tecnológico está marcado por la incertidumbre económica y geopolítica, los grandes cambios en el comportamiento de los consumidores, un ecosistema digital en expansión y una intensa presión para que las empresas adopten e integren la IA en sus operaciones principales.

Para competir en un entorno como éste, los líderes empresariales deben ser capaces de diferenciar entre la publicidad efímera y las tecnologías que impulsarán un cambio duradero.

En 2025, la IA no será sólo una herramienta, sino un colaborador. Muchas de las herramientas de IA que se utilizan hoy se basan en reglas o conjuntos de datos estáticos. La IA agéntica -aquélla capaz de tomar decisiones de forma autónoma- difiere en que puede aprender continuamente de las aportaciones del usuario e integrar información contextual (por ejemplo, historial de cuentas, entorno de red, patrones de comportamiento y preferencias del usuario) para tomar decisiones sin supervisión humana. En otras palabras, a diferencia de los enfoques actuales, que requieren indicaciones del usuario o reglas predefinidas, la IA agéntica actuará de forma proactiva.

Imagine una IA de atención al cliente que prediga las necesidades de los usuarios antes de que realicen una consulta, o una IA de gestión de redes que identifique posibles problemas y los resuelva de forma autónoma, garantizando un servicio ininterrumpido.

Estos agentes de IA no sólo interactuarán con humanos o dispositivos directamente, sino que también podrán descubrir, aprender y colaborar entre sí para formar flujos de trabajo complejos y/o cadenas de operaciones para automatizar incluso funciones empresariales avanzadas. Por ejemplo, varios agentes de IA podrían automatizar la gestión de la cadena de suministro coordinándose entre sí para prever la demanda, optimizar los inventarios, coordinar las entregas e incluso negociar con los proveedores.

Para las empresas, este cambio supone un salto en eficiencia y personalización. También subraya la importancia de la gobernanza y los controles. En respuesta al auge de la IA agéntica, veremos cómo las organizaciones implementan directrices éticas obligatorias para garantizar la equidad y la transparencia en las decisiones algorítmicas y proteger la propiedad intelectual.

El futuro del trabajo no será una elección binaria entre humanos o máquinas; será más bien un "y". Los humanoides impulsados por IA formarán parte de la mano de obra del futuro, y es probable que veamos el primer caso el año que viene. Esto obligará a las empresas a reimaginar por completo sus dinámicas de trabajo y la tecnología que las impulsa. Por ejemplo, las empresas tendrán que garantizar que su conectividad tenga los niveles adecuados de latencia y rendimiento, porque el rendimiento de los humanoides dependerá de su capacidad para procesar y analizar datos en tiempo real.

A la vez, las organizaciones deben garantizar que sus medidas de seguridad sigan el mismo ritmo. No sólo para garantizar la protección de los datos procesados por los humanoides (¡y los humanos!), sino también para proteger a los humanoides de los hackers y de los retoques amenazadores de su software y sus comandos. Todo ello manteniendo la transparencia necesaria en un entorno de trabajo híbrido en el que humanos y máquinas persiguen juntos objetivos comunes.

Esta colaboración entre humanos y máquinas será inspiradora y permitirá a las organizaciones ampliar enormemente sus operaciones, pero también es probable que suscite preocupación por la posibilidad de que la IA sustituya puestos de trabajo. Los líderes tendrán que ser claros e inflexibles a la hora de aprovechar el poder de la IA sin perder el toque humano que define las experiencias de clase mundial de los clientes.

La IA seguirá cautivando a las empresas, prometiendo innovación y eficiencia sin precedentes, y las empresas seguirán invirtiendo en soluciones impulsadas por IA. Esto no es una predicción. Pero, a medida que avancen los viajes de la IA, también lo hará la comprensión de que el camino está plagado de obstáculos.

A pesar de los miles de millones de dólares invertidos en modelos de IA y soluciones basadas en IA en 2024, los nuevos datos del Índice de Preparación para la IA de Cisco muestran que la preparación para la IA ha disminuido un punto en todo el mundo en el último año: ahora, sólo el 13 % de las empresas están preparadas para aprovechar las tecnologías basadas en IA en todo su potencial.

En 2025, las organizaciones tendrán que lidiar con la mejor manera de asegurar el nivel adecuado de potencia de cálculo para satisfacer las cargas de trabajo de IA (hoy en día, sólo el 21 % de las organizaciones dicen que tienen las GPU necesarias para satisfacer las demandas actuales y futuras de IA).

Las empresas tendrán que apoyarse en sus socios estratégicos para identificar y priorizar sus casos de uso de IA, mejorar las competencias de sus equipos y modernizar sus entornos de infraestructura de forma progresiva y proporcional. Los equipos de TI experimentarán una presión cada vez mayor para optimizar la gestión, la higiene, el etiquetado y la organización de los datos, que actualmente se encuentran dispersos en múltiples sistemas y ubicaciones. Este mandato se aplicará a los datos estructurados típicamente asociados a los procesos empresariales existentes, así como a los datos no estructurados relacionados con las interacciones de clientes y usuarios.

Mientras los equipos trabajan febrilmente para preparar sus entornos para la IA, los consejos de administración y los equipos directivos se darán cuenta de que los beneficios significativos de la IA se producirán a largo plazo y de forma progresiva -empezando ahora y mejorando con el tiempo-, especialmente en áreas como la apertura de nuevas fuentes de ingresos y la mejora de la rentabilidad. Muchos consejos de administración se encontrarán reajustando las expectativas, los plazos y las prioridades que se establecieron hace apenas unos meses, a medida que las empresas se enfrenten a la "complicada situación intermedia" de implementar la IA. Habrá que enfocarse en el largo plazo.

El auge de la IA también trae consigo una nueva era de retos para la ciberseguridad. En 2025, las organizaciones deberán mejorar sus medidas de seguridad para hacer frente a tipos de riesgo completamente nuevos introducidos por la IA. Un ejemplo son los ataques de inyección de mensajes, en los que los mensajes maliciosos se disfrazan de mensajes legítimos en los sistemas generativos de IA. Según el último Índice de Preparación para la Inteligencia Artificial de Cisco, sólo el 30 % de las empresas de todo el mundo afirma tener capacidad para hacer frente a estas amenazas.

Y la IA no es el único factor que añade presión a los equipos de seguridad. Los avances en computación cuántica obligarán a las compañías a tener en cuenta la vulnerabilidad de los métodos de cifrado tradicionales frente a los ataques cuánticos. A medida que la computación cuántica se acerque a la adopción generalizada, veremos cómo las organizaciones adoptan protocolos de seguridad resistentes a la cuántica para salvaguardar los datos sensibles. Además, el auge de los ecosistemas y plataformas digitales complica aún más el panorama. Las cosas están más conectadas que nunca y, a medida que se conectan, aumenta también la sofisticación de los ataques. En 2025, veremos un mayor riesgo de ataques de ingeniería social y a la cadena de suministro.

Conforme los atacantes cambian sus tácticas para poner en peligro a los usuarios y los puntos finales, buscando el movimiento lateral para maximizar el impacto de sus ataques, la red se convertirá en un pilar crucial de la seguridad. La capacidad de la red para proporcionar visibilidad del entorno la convertirá en la primera y última línea de defensa. Veremos cómo las organizaciones integran la IA para aumentar las capacidades humanas con el fin de fortalecer la red como línea fundamental de defensa y aplicación de políticas.

Más del 40 % de los cortes de red se deben directamente a errores de configuración, y pueden costar a las empresas el 9 % de sus ingresos anuales totales. Por ello, uno de los avances más prometedores en el horizonte es el potencial de la IA para eliminar prácticamente estos errores de configuración manual. Las herramientas inteligentes y automatizadas pueden ejecutar flujos de trabajo automatizados a lo largo del ciclo de vida de la red y proporcionar trazabilidad de cada acción. Las herramientas basadas en IA están llamadas a revolucionar la gestión y el aseguramiento de la red, aprendiendo y comparando cada configuración para reducir errores y garantizar operaciones ininterrumpidas. Veremos cómo las configuraciones erróneas disminuyen rápidamente a medida que crece la adopción de la IA, haciendo la automatización accesible a más organizaciones, y esperamos ver cómo el tiempo de inactividad de la red causado por errores humanos se acerca rápidamente a cero.

Estas son buenas noticias porque, a medida que las empresas dependen cada vez más de las plataformas digitales, el tiempo de actividad continuo de la red se convierte en un componente crítico de resiliencia directamente vinculado a la satisfacción del cliente y la eficiencia operativa.

El impacto medioambiental de la IA es el elefante presente en muchas habitaciones. La IA requiere altos niveles de consumo de energía que repercuten en las emisiones de carbono en general. Para 2025, se espera que la cantidad de energía utilizada por los centros de datos dedicados a la IA iguale la cantidad consumida por un país del tamaño de los Países Bajos en un año. Su sostenibilidad surge como una preocupación central.

En 2025, los clientes buscarán cada vez más socios que puedan desplegar tecnología al tiempo que les ayudan a cumplir sus compromisos de cero emisiones netas y sus objetivos de sostenibilidad en sus plazos actuales. Las empresas ganadoras serán las que den prioridad a los productos energéticamente eficientes y a la circularidad en los modelos de negocio.

Curiosamente, la tecnología impulsada por la IA también podría desempeñar un papel crucial en el desbloqueo de la eficiencia energética. Las empresas verán cómo la IA desbloquea una nueva era de "redes energéticas" que combinan capacidades de redes definidas por software con un sistema de energía eléctrica formado por microrredes de corriente continua (CC) para ofrecer más visibilidad de las emisiones y una plataforma para optimizar el uso, la distribución y el almacenamiento de energía. En 2025, la IA será tanto el qué como el cómo en este espacio, aportando enormes capacidades y un método de aprendizaje continuo para ofrecerlas de forma más sostenible.

Mirar al futuro con expectación

El 2025 marca un momento crucial en el viaje tecnológico en el que la IA, la ciberseguridad, la gobernanza de los datos y la sostenibilidad convergen para redefinir el entorno empresarial. Adoptar estas tendencias con previsión estratégica y pragmatismo permitirá a las empresas superar los retos y aprovechar las oportunidades de crecimiento y excelencia.

Las tendencias tecnológicas en juego en 2025 redefinirán la interacción entre tecnología y humanidad. Hay que abrazar el futuro con optimismo y trabajar para dar forma a un mundo en el que la tecnología y la humanidad prosperen en armonía, para bien.

Liz Centoni es vicepresidenta ejecutiva y directora de Experiencia del Cliente en Cisco Systems. Antes de ocupar este cargo, fue vicepresidenta senior y directora general del negocio de Nube, Computación e IoT de Cisco y dirigió el Service Provider Access Group como vicepresidenta y directora general. Ha desempeñado múltiples funciones de ingeniería dirigiendo equipos globales de creación de software y servicios centrales de ingeniería. Es patrocinadora ejecutiva global de Cisco para el programa Women in Science and Engineering (WISE). Forma parte del Consejo de Administración de Mercedes-Benz AG e Ingersoll Rand Inc. Es licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad de Bombay y tiene un máster en Administración de Empresas por la Universidad de San Francisco.