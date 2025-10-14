El fin del soporte a Windows 10: ¿Es momento de volverse virtual?

Windows 10 ya no cuenta con el soporte de Microsoft, pero en el momento de redactar este artículo, más del 40 % de los dispositivos Windows siguen funcionando con este sistema operativo (SO) de 10 años de antigüedad, según StatsCounter. Su sucesor, Windows 11, solo superó a la venerable plataforma en cuota de mercado en julio de este año. Los datos de StatsCounter también muestran que el 4 % de los usuarios todavía utiliza Windows 7, mientras que el 0,38 % sigue utilizando Windows XP, casi un cuarto de siglo después de su lanzamiento.

Microsoft ofrecerá a los clientes empresariales actualizaciones de soporte extendido (ESU, por sus siglas en inglés), a partir de 61 dólares por dispositivo al año. El precio se duplica cada año durante un máximo de tres años. Microsoft afirma que “las ESU están disponibles sin costo adicional para las máquinas virtuales con Windows 10” en una amplia gama de servicios basados en Azure.

Por lo tanto, si todavía depende de Windows 10 en toda su infraestructura o desea evitar todo el problema de la migración en el futuro, ¿qué opciones tiene?

Lo más obvio es migrar a Windows 11. Microsoft lleva años mostrando ventanas emergentes animando al mundo a hacerlo. Y, para la mayoría de los sectores regulados, esta es la opción predeterminada que ya debería haberse puesto en marcha. Pero es posible que una migración directa no sea factible. Como señala Eran Livne, director sénior de gestión de productos de Qualys, muchos equipos con Windows 10 simplemente no podrán ejecutar el nuevo sistema operativo debido a la falta de un módulo de plataforma de confianza y otras deficiencias.

Eso es un problema en sí mismo, dependiendo del ciclo de servicio en el que operen las empresas. Sin embargo, las organizaciones más grandes, en particular, también deben preguntarse si realmente saben qué equipos tienen en sus flotas.

Los dispositivos con Windows 10 son equipos cliente, afirma Livne. “Esto significa que hay que encontrarlos donde estén. Un equipo cuya existencia nadie conoce puede estar en su entorno y nadie lo rastrea”, añade.

Requisitos de sistema para Windows 10 y 11

Muchos de esos dispositivos cliente serán puntos de venta o cajeros automáticos, afirma Livne. “El problema es que se trata de un sistema cerrado. Es solo una caja. Actualizar todas esas máquinas de punto de venta, actualizar todos esos cajeros automáticos... es una tarea titánica”.

Incluso si se resolvieran todos esos problemas, cualquier actualización aumenta el riesgo de que algo falle, debido a cambios de código no documentados, dependencias y todos los demás problemas habituales del software. Esto implica realizar innumerables pruebas, afirma, lo que se traduce en “muchísimo dinero”.

Opciones virtuales Las cajas de Windows 10 abandonadas y las aplicaciones heredadas se convertirán en un objetivo tentador para los hackers. Esto requiere medidas de mitigación, como desinstalar todo el software obsoleto que sea posible o segregar los dispositivos que no se pueden actualizar. Kevin Mootoosamy, director de ventas de JK2 Consulting, empresa especializada en la ejecución de grandes migraciones, a menudo utiliza una herramienta llamada Management Studio. El año pasado, JK2 llevó a cabo una migración de Windows 10 a 11 para una importante institución financiera del Reino Unido, que abarcó más de 100.000 dispositivos, tanto físicos como virtuales, y 3.000 aplicaciones. Esto supuso trazar un mapa de toda su infraestructura de hardware y software, incluyendo la identificación de las aplicaciones que serían incompatibles con Windows 11 y el desarrollo de un proceso de migración. “Lo que hicimos fue crear básicamente un proceso de cuenta atrás, que consistía en enviar comunicaciones a la empresa para que probasen la migración y comprobasen que todo funcionaba en Windows 11”, explica Mootoosamy. Una vez establecido, el departamento estaba listo para el cambio. “Entonces realizamos la migración lentamente y de forma totalmente automatizada”, añade Mootoosamy. Eso significó que el tiempo de migración se redujo de los “dos años” previstos a uno solo. Algunos dispositivos estaban claramente por debajo de las especificaciones y tuvieron que ser sustituidos. Pero, una vez más, los mayores obstáculos se encontraban en el software. Algunas aplicaciones, normalmente internas y desarrolladas en algunos casos hace décadas, se instalaron en un dispositivo virtual “por el momento” para ser reparadas más adelante. Y eso plantea la pregunta de si un enfoque de escritorio virtual completo puede ofrecer una forma sencilla de migrar. Si no para Windows 10, al menos en el futuro. Según James Sturrock, de Nutanix, para los clientes que utilizan su plataforma, “todos sus escritorios están centralizados”. “Desde el punto de vista de la seguridad de los datos y la normativa, todo está bajo su control”, afirma. “Está dentro de su burbuja de seguridad”. En lo que respecta a la actualización del sistema operativo, “se realiza la actualización en una imagen maestra y luego se actualizan todos los escritorios, ¿verdad?”. Esto simplifica la gestión, afirma Sturrock, y los usuarios pueden “hacer cosas como tomar instantáneas y revertirlas si algo sale mal”.

Actualizaciones de seguridad El servicio NC2 de Nutanix, afirma Sturrock, es básicamente su software ejecutándose en un hiperescalador. “Y, concretamente con Azure, te permite acceder a actualizaciones de seguridad ampliadas y versiones anteriores”, añade. “Puedes ejecutar Windows 10 y seguirá siendo compatible con NC2 [más allá] del fin de su vida útil. Puedes hacer lo mismo con versiones anteriores de SQL Server y Windows. Así que, dentro de esa burbuja de NC2, puedes sacarle un poco más de partido”. Citrix, socio de Microsoft desde hace mucho tiempo, ofrece otra vía. Según un portavoz de Citrix, cuando se trata de aplicaciones de Windows 10 que son difíciles de migrar, “Citrix ofrece una forma segura y fiable de proporcionar a los empleados acceso a esas aplicaciones a través de Citrix DaaS y Citrix Virtual Apps and Desktops”. El portavoz añade que el hardware de los clientes que no es compatible con Windows 11 “puede reutilizarse con Citrix Unicon como un dispositivo de acceso seguro basado en Linux a Citrix Virtual Apps and Desktops, lo que ayuda a las empresas a ahorrar aún más costos”. La adopción de un entorno virtualizado presenta sus propios problemas, pero también oportunidades. Una vez más, para los clientes que utilizan plataformas de escritorio virtual, sigue existiendo el problema de la compatibilidad de las aplicaciones, afirma Sturrock, “por lo que tienen que pasar por todo un ciclo de pruebas y desarrollo”.

¿No hay nada que hacer? El problema de recursos con Windows 11 puede seguir existiendo en un entorno virtual. Debido a las mayores exigencias de recursos de Windows 11, es posible que los administradores tengan que proporcionar más vCPU y RAM. “Si se podían tener, por ejemplo, 50 escritorios virtuales en un servidor con Windows 10, ahora quizá solo se puedan tener 40”, afirma Sturrock. En lo que respecta a las oportunidades, Mootoosamy afirma que, al gestionar y optimizar los dispositivos virtuales de Microsoft de Redmond, fue necesario realizar muchos ajustes para que resultaran más rentables. Por ejemplo, explica, esto puede significar optimizar los tiempos de apagado, de modo que no se cobre al cliente cuando nadie está utilizando el sistema. Aunque algunas personas, como los equipos remotos de la India o el personal de soporte que necesita acceso las 24 horas, pueden ser una excepción. Y, según Mootoosamy, hay vida fuera de Microsoft, ya sea virtualizada o no. Cita el caso de otro cliente con varias docenas de trabajadores que estaba “harto” de Redmond y quería “buscar una alternativa”. Para ese cliente, la alternativa eran las computadoras portátiles y Workspace de Google. En ese caso, pudo hablar con la alta dirección para discutir las opciones. El problema, dice Mootoosamy, es que Microsoft es el estándar del sector. En la mayoría de los proyectos, la decisión sobre el destino final ya se toma en la cúpula directiva. “Es difícil conseguir que la gente reconozca que existe una solución diferente”, añade. Por supuesto, siempre existe la posibilidad de que este sea finalmente el año de Linux en las computadoras de escritorio. Como dice Sturrock, este es el “nirvana” del que la gente del mundo del código abierto lleva hablando durante años. “He visto cómo se ha logrado con éxito, pero hay que ser muy valiente para hacerlo en una propiedad [de TI]”, afirma.