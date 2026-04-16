ATDT y Microsoft México firman acuerdo bilateral de cooperación en ciberseguridad

Para fortalecer las capacidades institucionales mediante acciones conjuntas en temas estratégicos de ciberseguridad, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y Microsoft firmaron un Memorándum de Entendimiento (MOU) Bilateral con el que se establece un marco para el intercambio de información, conocimiento, mejores prácticas y experiencias técnicas.

Bajo este acuerdo, que se alinea con las prioridades del Plan Nacional de Ciberseguridad 2025–2030 de México, Microsoft brindará apoyo a la ATDT en iniciativas de capacitación, fortalecimiento institucional y desarrollo de campañas de educación y prevención orientadas a consolidar una cultura de ciberseguridad en instituciones públicas.

Durante la firma, la directora general de Ciberseguridad de la ATDT, Heidy Rocha, señaló que “la transformación digital del Estado requiere bases sólidas de seguridad”, y que “este MOU fortalece las capacidades institucionales, promueve la capacitación continua y fomenta una cultura de ciberseguridad en dependencias, órganos desconcentrados y entidades públicas. La cooperación con el sector tecnológico resulta fundamental para proteger servicios digitales y la información de la ciudadanía”.

A su vez, el presidente y director general de Microsoft México, Rafael Sánchez, comentó que, “para nosotros, colaborar con la ATDT en un tema tan prioritario y urgente como la ciberseguridad representa no solo una gran responsabilidad, sino también un privilegio. Estamos convencidos de que esta alianza contribuirá en la transformación digital del país, creando entornos más seguros y confiables para las instituciones públicas y la ciudadanía”.

Cabe señalar que la cooperación reconoce a la ciberseguridad como un habilitador indispensable de la transformación digital y una responsabilidad compartida entre gobierno, empresas, instituciones académicas, sociedad civil y personas.