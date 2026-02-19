Plataforma de centros de datos Terranova anuncia su primera unidad operativa en México

Terranova inauguró su primer sitio operativo en México. Terranova es un desarrollador y operador de centros de datos hiperescalables creado por Actis y enfocado en Latinoamérica, con operaciones iniciadas en Brasil, México y Chile. Actis es una firma de capital privado que invierte en energía, tecnología digital e infraestructura a largo plazo, con oficinas en la Ciudad de México y São Paulo.

La empresa inició operaciones en México con una capacidad total de TI de 8.12 MW, enfocándose en operar activos altamente confiables con estándares operativos de clase mundial.

"El inicio de operaciones en el sitio simboliza la consolidación de la compañía como una plataforma operativa, preparada para atender a clientes de hiperescala, combinando velocidad, confiabilidad, escalabilidad y excelencia operativa en un escenario de creciente demanda de servicios de inteligencia artificial, computación en la nube, datos y aplicaciones críticas", afirma José Eduardo Quintella, CEO de Terranova.

El sitio se diseñó en dos meses y se construyó en tan solo 10, lo que suma un total de 12 meses de desarrollo del proyecto. El sitio se construyó para evolucionar por etapas, con infraestructura y procesos listos para escalar hasta 20 MW de TI. "La expansión seguirá criterios de calidad, seguridad y eficiencia, ajustándose a la demanda de los clientes y a las necesidades del mercado en cuanto a resiliencia y diversificación geográfica", afirmó Quintella.

Actis destaca la experiencia global de Terranova en la construcción y operación de plataformas de centros de datos en toda Asia, incluyendo China, Corea del Sur y Malasia. Mauricio Giusti, director general de Infraestructura Digital de Actis, comentó: «Este es un paso importante en la siguiente fase del crecimiento digital de Terranova. Observamos fuertes sinergias entre nuestras operaciones de centros de datos en Asia y el crecimiento de la compañía en Latinoamérica. Esta colaboración nos permite ofrecer soluciones escalables y energéticamente eficientes. Damos soporte a clientes globales y regionales», concluyó Giusti.