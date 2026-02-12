Getty Images/iStockphoto
La ciberseguridad y la IA en el centro de la transformación de las empresas mexicanas
Mientras el 42 % de las empresas en México ya prioriza la ciberseguridad como pilar de sus estrategias digitales, un 88 % considera que la IA transformará los roles laborales.
Con la evolución de sus capacidades digitales, las organizaciones mexicanas están fortaleciendo su resiliencia operativa. Hoy, en México, el 42 % de las empresas ya priorizan la ciberseguridad como palanca estratégica para impulsar sus procesos digitales, y 34 % se declaran completamente preparadas para gestionar los distintos riesgos del entorno tecnológico actual, de acuerdo con el Readiness Report 2025 de Kyndryl.
El mismo estudio señala que, entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025, 88 % de las compañías incorporaron aprendizajes y mejoras derivadas de eventos que interrumpieron sus operaciones, reforzando así su capacidad de respuesta y recuperación.
“Hoy, la resiliencia digital es sinónimo de visión estratégica. Iniciativas como modelos zero trust, segmentación de redes, protección de identidades privilegiadas o simulacros de crisis cibernéticas permiten a las organizaciones operar con mayor confianza y agilidad”, afirmó Carlos Marcel, director general de Kyndryl México.
El reporte de Kyndryl destaca que México combina una alta ambición digital con un impulso creciente por modernizar su infraestructura tecnológica. Por ello, cada vez más empresas mexicanas integran ciberseguridad, automatización y modernización de entornos críticos en su ruta hacia una mayor madurez y resiliencia digital.
Si bien la rápida velocidad de la evolución tecnológica es un desafío, según reconoce 84 % de los líderes, ya se empieza a visualizar una reformulación para aprovechar el momento, con 19 % de las organizaciones trabajando activamente para fortalecer la comunicación entre áreas clave, una condición necesaria para escalar proyectos y convertirlos en resultados medibles.
“La clave para México no es invertir más, sino invertir mejor, con una estrategia clave. Ya sea que las empresas destinen recursos a infraestructura moderna, seguridad integral o modelos de gobernanza, cada decisión debe estar alineada con el propósito del negocio. Solo así la tecnología se traduce realmente en valor y crecimiento”, subrayó Marcel.
Crece la adopción de la IA, pero continúan los retos estructurales
El uso de la inteligencia artificial entre las compañías mexicanas sigue creciendo. La investigación de Kyndryl encontró que 88 % de las empresas considera que la IA transformará los roles laborales este año, por lo que incrementaron su inversión en IA en 33 %. El enfoque empresarial, señaló Kyndryl, está puesto en la acción: seis de cada 10 líderes buscan acelerar el retorno de inversión de la IA, mientras que organizaciones de todos los tamaños avanzan para integrar esta tecnología dentro de sus modelos operativos.
Entre los principales desafíos, las empresas encuentran:
- Obstáculos estructurales como la deuda tecnológica o la fragmentación de flujos de trabajo;
- La innovación suele detenerse después de las pruebas de concepto (63 %);
- Todavía no hay una alineación completa entre TI y las áreas de negocio (30 %).
“La buena noticia es que, lejos de limitar o renunciar a sus proyectos tecnológicos, las empresas mexicanas son conscientes de las ventajas que ofrece la tecnología y la ciberseguridad, y están actuando con esa mentalidad para integrarla en sus modelos de negocio”, apuntó el director general de Kyndryl en México.
El Readiness Report 2025 de Kyndryl fue realizado combinando datos de encuestas realizadas a 3.700 líderes y responsables de decisión en 21 países, incluyendo México.