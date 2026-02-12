La ciberseguridad y la IA en el centro de la transformación de las empresas mexicanas

Con la evolución de sus capacidades digitales, las organizaciones mexicanas están fortaleciendo su resiliencia operativa. Hoy, en México, el 42 % de las empresas ya priorizan la ciberseguridad como palanca estratégica para impulsar sus procesos digitales, y 34 % se declaran completamente preparadas para gestionar los distintos riesgos del entorno tecnológico actual, de acuerdo con el Readiness Report 2025 de Kyndryl.

El mismo estudio señala que, entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025, 88 % de las compañías incorporaron aprendizajes y mejoras derivadas de eventos que interrumpieron sus operaciones, reforzando así su capacidad de respuesta y recuperación.

“Hoy, la resiliencia digital es sinónimo de visión estratégica. Iniciativas como modelos zero trust, segmentación de redes, protección de identidades privilegiadas o simulacros de crisis cibernéticas permiten a las organizaciones operar con mayor confianza y agilidad”, afirmó Carlos Marcel, director general de Kyndryl México.

El reporte de Kyndryl destaca que México combina una alta ambición digital con un impulso creciente por modernizar su infraestructura tecnológica. Por ello, cada vez más empresas mexicanas integran ciberseguridad, automatización y modernización de entornos críticos en su ruta hacia una mayor madurez y resiliencia digital.

Si bien la rápida velocidad de la evolución tecnológica es un desafío, según reconoce 84 % de los líderes, ya se empieza a visualizar una reformulación para aprovechar el momento, con 19 % de las organizaciones trabajando activamente para fortalecer la comunicación entre áreas clave, una condición necesaria para escalar proyectos y convertirlos en resultados medibles.

“La clave para México no es invertir más, sino invertir mejor, con una estrategia clave. Ya sea que las empresas destinen recursos a infraestructura moderna, seguridad integral o modelos de gobernanza, cada decisión debe estar alineada con el propósito del negocio. Solo así la tecnología se traduce realmente en valor y crecimiento”, subrayó Marcel.

Crece la adopción de la IA, pero continúan los retos estructurales

El uso de la inteligencia artificial entre las compañías mexicanas sigue creciendo. La investigación de Kyndryl encontró que 88 % de las empresas considera que la IA transformará los roles laborales este año, por lo que incrementaron su inversión en IA en 33 %. El enfoque empresarial, señaló Kyndryl, está puesto en la acción: seis de cada 10 líderes buscan acelerar el retorno de inversión de la IA, mientras que organizaciones de todos los tamaños avanzan para integrar esta tecnología dentro de sus modelos operativos.

Entre los principales desafíos, las empresas encuentran: