¿Qué busca el talento en México? Más oportunidades de crecimiento que salario

La consultora Capgemini reveló los resultados de su más reciente estudio sobre lo que el talento mexicano realmente busca al emplearse. Alerta de spoiler: no es el salario.

Karla Navarro y Marcela Pérez, directoras de Adquisición de Talento de la consultora, explicaron que hoy en día las empresas enfrentan tasas de rotación cada vez más veloces, lo que indica que “lo difícil no es adquirir el talento, sino mantenerlo”, lo que requiere dar un acompañamiento necesario para retener y desarrollar al personal.

Sin importar la experiencia y la edad, la investigación reveló que el 77,5 % del talento mexicano valora las oportunidades de crecimiento sobre cualquier otra cosa al momento de buscar trabajo. Los profesionales con poca experiencia (82,4 %) lideran la carrera, y les siguen de cerca los profesionales experimentados (78,2 %) y los estudiantes (62 %).

El 62,3 % de los encuestados ubican el sueldo como segundo factor a tomar en consideración, aunque un ambiente laboral positivo y la presencia de líderes dentro de la empresa son de suma importancia para mantener al talento.

Precisamente, en cuanto a las estrategias para cuidar al talento, 79 % de los encuestados coincide con que la prestación más importante que puede ofrecer una empresa es el servicio de gastos médicos mayores, seguido por los vales de despensa (59,8 %). No obstante, las generaciones difieren en su visión: para los profesionales experimentados (62 %) y los que tienen poca experiencia (59 %) estos complementos resultan bastante atractivos, mientras que los estudiantes (50 %) no las consideran tan relevantes.

Los marcadores de tendencias son claros: los estudiantes y recién egresados priorizan la flexibilidad de horarios y la posibilidad de trabajar de manera remota, mientras que los profesionales experimentados prefieren la estabilidad de un paquete anual de beneficios y prestaciones sólidas.

Los profesionales buscan crecer Es una práctica común dentro de las empresas esperar durante un año o más antes de ofrecer opciones de desarrollo profesional como promociones o capacitaciones especiales. Pero el modelo de crecimiento en función del desempeño ha quedado obsoleto. De acuerdo con Capgemini, once meses es el tiempo promedio que consideran los encuestados como ideal para buscar un crecimiento profesional o ser promovido. Según datos del estudio, 38 % de los participantes esperarían hasta un año antes de buscar nuevas oportunidades laborales, pero los estudiantes (44 %) y los profesionales con poca experiencia (28 %) se irían al concluir seis meses. La rotación de empleados se ve liderada por la búsqueda de mayor salario (79 %) y por oportunidades de crecimiento profesional (63 %). Sin embargo, el mal ambiente laboral (57 %) y un mal liderazgo (26 %) también son factores decisivos al momento de decidir abandonar una empresa. “La gente no renuncia a malos trabajos, renuncia a malos jefes”, resalta Marcela Pérez. La paciencia laboral es muy limitada. Si las empresas no ofrecen aprendizaje y conocimiento dentro de los primeros seis meses para impactar y retener al talento, lo más probable es que no tengan oportunidad de ofrecer ese desarrollo profesional en el futuro. Debido a esa búsqueda de crecimiento, las oportunidades de desarrollo profesional encabezan las encuestas, por lo que no es sorprendente que las empresas multinacionales o con presencia en varios países sean las más atractivas para el 70 % de los encuestados, dejando muy por atrás a las empresas locales (15 %) y las startups (4 %). “El talento en México busca desarrollarse rápidamente y pertenecer a organizaciones que lo acompañen de manera cercana. Este estudio confirma que la combinación entre retos, liderazgo y reconocimiento sigue siendo clave para motivar a las personas”, agrega Karla Navarro.