Evento “Join Us Women” ofrecerá entrevistas de trabajo a mujeres en TI

La consultora Capgemini anunció que realizará su evento “Join Us Women: Driving the Future”, durante el cual estará dando a mujeres con experiencia en la industria de TI la posibilidad de tener ahí mismo su primera entrevista de trabajo para las diferentes vacantes en sus proyectos de transformación digital, por lo que las invita a no olvidar su currículum.

De acuerdo con el “Informe sobre la brecha de género en STEM en México” de la Unicef, solo 35 % de las mujeres estudian carreras STEM a nivel global, cifra que llega al 38 % en México. El informe PISA ha mostrado que, a los 15 años, el 28 % de los niños quiere estudiar alguna carrera relacionada con ciencias o ingenierías, frente a sólo el 9 % de las niñas mexicanas.

Como parte del evento, las asistentes o candidatas al evento podrán escuchar testimonios de mujeres activas en la industria tecnológica durante el panel “Women Driving the Future”, en el que compartirán su trayectoria, desafíos y logros.

“Esta edición de ‘Join Us Women: Driving the Future’ también incentivará el networking con profesionales influyentes, así como expandir la red profesional en un entorno de apoyo y crecimiento. Para nosotros es fundamental continuar reduciendo la brecha de género, y buscamos crear un futuro más inclusivo y diverso en la tecnología”, comentó Karla Navarro, líder de Gestión de Recursos en Capgemini.

“Join Us Women: Driving the Future” se llevará a cabo el miércoles 13 de noviembre, de 8:00am a 10:00 horas, en Capgemini Studio Reforma, situado en Av. Paseo de la Reforma 284, PH, Col. Juárez, CDMX. Las profesionales interesadas pueden hacer su registro en: https://www.capgemini.com/mx-es/news/events/join-us-women.