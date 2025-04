Red Hat: La modernización de las redes eléctricas pasa por el código abierto

A la hora de automatizar subestaciones y gestionar redes eléctricas, las empresas de servicios públicos se topan con desafíos debido a la flexibilidad y la escalabilidad limitadas que plantea el hardware personalizado. Optar por un sistema definido por software permite la reconfiguración en tiempo real y un ahorro de costos al eliminar la necesidad de realizar cambios físicos en el hardware. Para sacar el máximo provecho de estos beneficios e impulsar la innovación de futuras plataformas, es fundamental que los proveedores tradicionales y los integradores colaboren entre sí.

A medida que las empresas de servicios públicos adoptan infraestructuras definidas por software, unificar los ecosistemas de tecnología de la información (TI) y tecnología de las operaciones (TO) resulta cada vez más factible. Al virtualizar las aplicaciones y aprovechar los avances en las plataformas de computación perimetral e inteligencia artificial, las empresas de servicios públicos pueden modernizar su infraestructura y crear entornos definidos por software más ágiles que optimicen todo, desde la eficiencia operativa hasta la capacidad de respuesta de las redes inteligentes.

Alianza para la protección, la automatización y el control virtuales

La creciente demanda de energía, sumada a los recursos distribuidos en aumento y la necesidad de descarbonizar las redes eléctricas, exige una transformación de los sistemas que protegen, controlan y gestionan las redes.

Como parte de esta iniciativa, Red Hat ahora integra la Virtual Protection Automation and Control (vPAC) Alliance, junto con más de 30 socios, entre los que se encuentran Advantech, Dell Technologies, Intel y Welotec. La vPAC Alliance es un consorcio de la industria que impulsa una arquitectura definida por software segura, interoperable, abierta y basada en estándares para alojar soluciones de protección, automatización y control virtualizadas para subestaciones eléctricas.

Al incorporar tecnología de virtualización de eficacia comprobada en las empresas a las subestaciones digitales, los operadores de redes pueden aumentar la confiabilidad y la resiliencia cibernética de las redes y, al mismo tiempo, reducir sus emisiones y costos de mantenimiento y operación.

Encontrar una respuesta a estos desafíos requiere de un esfuerzo conjunto. Por eso, Red Hat está trabajando codo a codo con otros líderes del sector para desarrollar y promover estándares arquitectónicos comunes, y compartir información y conocimientos técnicos que ayuden a los clientes a transformar las redes eléctricas a fin de satisfacer las necesidades cambiantes.

Además, Red Hat contribuye activamente con múltiples proyectos de la comunidad en distintos sectores, incluidos el industrial y el energético. Por ejemplo, el soporte de CentOS Stream 9 a SEAPATH dentro del ámbito de la LF Energy (una organización que abarca muchos proyectos de código abierto en el sector de las empresas de electricidad). SEAPATH también se diseñó para funcionar con vPAC, lo cual crea una sinergia entre múltiples proyectos de redes open source y una comunidad muy sólida entre los grupos de interés de las subestaciones digitales.

Si bien ambas se desarrollaron en forma independiente, tanto SEAPATH como vPAC comparten similitudes destacables como, por ejemplo, el reconocimiento de la importancia de la interoperabilidad, en particular cuando se trata de cargas de trabajo. Esta visión común de la integración fluida entre distintas plataformas fomenta la sinergia entre ambos proyectos.

Debido a la integración de recursos renovables distribuidos, el sector energético está próximo a llegar a un punto de inflexión crítico, por lo que el cambio a subestaciones definidas por software presenta nuevas oportunidades y desafíos para aprovechar el software de uso general y el hardware informático moderno. Red Hat, en colaboración con varios Partners, entre ellos Welotec, trabajan juntos para desarrollar una configuración de hardware y software reproducible capaz de ofrecer los niveles de latencia necesarios para virtualizar las funciones de relé de protección en subestaciones digitales. Aprovechando CentOS Stream 9, aprovisionado y configurado a través de la plataforma SEAPATH de base, nos enfocamos en medir la latencia en las computadoras robustas para la automatización de subestaciones (RSAPC) Mk2 de Welotec al atender las demandas de las aplicaciones de protección.

Si bien SEAPATH ofrece un conjunto integral de herramientas para implementar cargas de trabajo en un clúster configurado, esta iniciativa se centró principalmente en las implementaciones manuales del entorno de prueba, lo cual pone de manifiesto la adaptabilidad y la precisión de las soluciones de código abierto para responder a estas necesidades específicas del sector.

Nota de la editora: El texto fue editado por estilo editorial.

Kelly Switt es directora sénior de Desarrollo global de Negocios de Borde inteligente en Red Hat, donde dirige la estrategia de vanguardia para soluciones, ecosistemas y ventas a nivel mundial. Es una estratega de la transformación con 25 años de experiencia, que se asocia con ejecutivos para impulsar la transformación centrada en el cliente. Su labor ha sido reconocida con el premio “Transformation Leader of the Year” de la organización Women in IT.