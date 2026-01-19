“La tecnología solo crea valor cuando responde al negocio”

En la narrativa corporativa, conceptos como el de transformación digital pueden presentarse como un gran proyecto tecnológico donde se invierte en nuevos sistemas, automatizaciones de procesos con inteligencia artificial o migraciones escalables a la nube. Sin embargo, más allá de la adopción tecnológica, lo importante es entenderlos como un proyecto sustentado bajo una decisión estratégica de negocio; es decir, que la transformación digital debe estar conectada con los objetivos reales de la empresa y responder a una necesidad concreta del negocio.

“En realidad, un proyecto de transformacióndigital debe empezar por una necesidad de negocio. ¿Por qué necesitas hacer transformación digital? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo que vas a conseguir, a nivel negocio? Y eso va mucho más allá del plano de TI. Si bien yo soy un acérrimo defensor de que TI es un aliado estratégico (…), el negocio va mucho más allá de los temas tecnológicos. Entonces, en un proyecto de transformación digital tiene que haber el plano de visión y estrategia, que es el qué y por qué”, explica Jorge Gutiérrez Belaúnde, gerente general adjunto del Grupo Hidráulica, grupo empresarial de referencia en sectores de tuberías, válvulas y conexiones, con más de 30 años en el mercado peruano.

Para el ejecutivo, la transformación digital empresarial debe traducir la visión del negocio en soluciones tecnológicas viables, escalables y sostenibles. Este enfoque, señala Gutiérrez, redefine el rol tradicional del CIO y de los equipos de tecnología, de ejecutores de requerimientos a socios en la toma de decisiones.

“Más allá de la tecnología (…) tenemos que (…) profesionalizar y formalizar más la labor que hacemos en TI. Desarrollar no solamente con el equipo de TI, sino con todos los que están alrededor. Una persona de TI tiene que ser capaz de elaborar un presupuesto, poder comunicarse a todo nivel con sus usuarios, definir procesos. Creo que esa es la parte que tenemos que desarrollar”, declara.

El experto comenta que, en el contexto actual, en el cual la tecnología atraviesa cada decisión corporativa, insistir en este perfil híbrido, técnico y estratégico a la vez es una condición clave para que la transformación digital se traduzca en resultados concretos.

Inversiones en TI con estrategia Para el ejecutivo, al priorizar las inversiones en TI se debe partir de un principio básico, pero muchas veces ignorado: toda decisión tecnológica tiene que estar asociada a un caso de negocio concreto. La tecnología, sostiene, solo cobra sentido cuando impacta directamente en procesos clave y genera resultados medibles para la empresa. Invertir sin esta lógica equivale a adoptar soluciones costosas sin una justificación estratégica clara. En el caso de Grupo Hidráulica, este criterio se refleja en decisiones específicas, tales como la ampliación del uso de SAP aprovechando módulos existentes –como MRPI– en función de su capacidad para optimizar procesos y generar eficiencias operativas. Un enfoque similar se aplicó para implementar un CRM: ante la gestión manual de clientes y canales digitales (que demandaba mucho tiempo y recursos humanos), la organización evaluó la problemática, los beneficios esperados y los costos de implementación antes de avanzar. En el caso de la gestión de datos, reflexiona Jorge Gutiérrez, la estrategia se centra en identificar primero los casos de uso que generan mayor valor para el negocio. No todas las áreas requieren el mismo nivel de sofisticación. Mientras funciones como logística, finanzas o comercial pueden beneficiarse de una gestión avanzada de la información, otras –como Recursos Humanos, en empresas de menor escala– pueden no justificar una inversión prioritaria. La lógica es generar valor tangible con proyectos concretos y, a partir de esos resultados, escalar gradualmente según las capacidades y el presupuesto disponible, afirma.