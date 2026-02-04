El ruido político no ha afectado al mercado peruano de TI

La economía peruana en 2025 consolidó su recuperación con un crecimiento estimado del Producto Bruto Interno (PBI) entre 3,3 % y 3,4 % respecto al año anterior, impulsado principalmente por el sector minero, la agroexportación y un gasto privado robusto. El sector ligado a la tecnología ha tenido incluso un mejor comportamiento y ha crecido a una tasa del doble: 7,8 %.

De acuerdo con los reportes de Dominio Consultores, difundidos en CafeIT, el gasto total en tecnología en Perú durante el 2025 llegó a US$ 9.598 millones. Si bien solo representa cerca del 2 % del PIB peruano, mantiene un ritmo positivo y goza de una importancia crucial para el desarrollo de los demás sectores. Su estimación es que, para 2026, crezca un 9,3% y supere los US$ 10,4 mil millones en gasto.

Esta cifra incluye las categorías de hardware, software y servicios. El hardware elevó sus importaciones en 2025 a pesar de la turbulencia política (una nueva vacancia presidencial) y económica. Aunque hubo un alza en los precios de las memorias, la inflación está controlada gracias a la fortaleza de la moneda local frente al dólar y los precios de los productos no se incrementaron mucho. Eso permitió una demanda dinámica, impulsada por la renovación de equipos tras la pandemia y por la mayor demanda de capacidad de procesamiento que exigen las nuevas tecnologías.

La importación de computadoras de escritorio creció 9,3 % en 2025 respecto a 2024; la de portátiles, un 22 %; y la de tabletas, un 35 %. Como tendencia, se observó un aumento en los pedidos de equipos con unidades de procesamiento neuronal (NPU, por sus siglas en inglés), diseñados específicamente para acelerar las tareas de inteligencia artificial (IA).

“Cuando crece el negocio de computadoras, crece el negocio de todo lo que hay alrededor de ellas”, advirtió Fernando Grados, director de Dominio Consultores. En software, el crecimiento anual en el gasto ha pasado del 4 % en 2024, al 4,9 % en 2025 y se espera que llegue al 6,3 % este año. En servicios, se pasó del 7,3 % en 2024 al 8,5 % al año siguiente, y se prevé que este año llegue al 9,6 %.

Grados detalló a Computerweekly que la categoría de servicios tiene muchas oportunidades de seguir creciendo, sobre todo porque en las empresas hay una fuerte tendencia a contratar vía software como servicio (SaaS, por sus siglas en inglés). El software también crecerá, pero no tanto, porque falta combatir más el uso de software ilegal o pirata en las pequeñas y medianas empresas, explicó.

A nivel de uso o de desarrollo de herramientas de inteligencia artificial (IA), Grados consideró que todavía se está en una etapa muy inicial de madurez: “estamos en pañales, aprendiendo a gatear”, dijo. Su impacto en el mercado peruano es todavía mínimo, agregó, porque aún no hay estudios serios y a profundidad sobre la materia, y el uso se da sobre todo a nivel de usuarios finales, pero no hay grandes inversiones a nivel corporativo. Eso abre una enorme ventana de oportunidades para crecer, comentó.