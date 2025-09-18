Colombia y la región avanzan hacia la adopción de la computación cuántica

La computación cuántica está avanzando con fuerza en América Latina y cada vez más organizaciones reconocen su valor estratégico, dice Alexandre Pfeifer, IBM Quantum Leader Latam.

En esa línea, el estudio Quantum Readiness Index 2023 de IBM revela que las razones principales para unirse y mantenerse en un ecosistema cuántico en la región incluyen el acceso a casos de uso relevantes (48 %), el acceso a hardware cuántico (45 %) y los programas educativos (45 %).

Mientras que el área más activa de experimentación es la resolución de problemas algebraicos (54 % de las organizaciones que están preparadas para la computación cuántica están trabajando en esto), le sigue la criptografía resistente a la computación cuántica, también conocida como Quantum-Safe (36 %).

La inversión también está creciendo. En 2023, las organizaciones destinaron el 4 % de sus presupuestos de I+D a iniciativas cuánticas, lo que representa un aumento del 33 % frente a 2021, y se espera que esta cifra crezca otro 30 % este año.

“Las organizaciones que ya están preparadas para la computación cuántica están destacándose en agilidad e innovación. Están ejecutando más cargas de trabajo de inteligencia artificial y usando entornos de nube híbrida para prepararse para los servicios cuánticos. Sin embargo, aún hay desafíos: solo el 24 % de los ejecutivos dice que hay alineación entre la estrategia de computación cuántica y la estrategia empresarial. Además, la falta de talento capacitado es la principal barrera para la adopción”, explica Pfeifer.

No obstante, reconoce que hay señales positivas y que se espera que el 16 % de la fuerza laboral tecnológica se capacite en computación cuántica, al tiempo que las comunidades alrededor de esta tecnología están creciendo. Por ejemplo, indica que, desde 2023, la plataforma de aprendizaje de IBM Quantum ha tenido más de 425 estudiantes de 85 instituciones en 15 países de América Latina.

“Más de 160 profesionales ya se certificaron y más de 700 personas han participado en eventos de IBM Quantum en la región. Además, si una persona quiere empezar en computación cuántica, puede acceder a cursos gratuitos en español a través del programa IBM SkillsBuild. O si una persona quiere adquirir conocimientos más avanzados, puede aprovechar la educación disponible en la IBM Quantum Learning Platform”, destaca el directivo.

Una nueva revolución industrial Para Alexandre Pfeifer, durante décadas, las computadoras clásicas –desde supercomputadoras hasta teléfonos inteligentes– han transformado nuestras vidas. Sin embargo, hay ciertos problemas que siguen fuera de su alcance, como comprender reacciones químicas complejas, decodificar proteínas en el cuerpo humano, simular nuevos materiales, mejorar la producción y almacenamiento de energía, y optimizar redes logísticas enormes. Para resolver estos desafíos, considera, se necesitan computadoras que funcionen como lo hace la naturaleza. “Necesitamos computadoras cuánticas”, enfatiza. Según el IBM Quantum Leader Latam, la computación cuántica no se trata solo de velocidad, sino de posibilidades. Estas computadoras, agrega, usan principios de la mecánica cuántica para representar y procesar información en un espacio mucho más amplio y multidimensional que el de las computadoras clásicas. “En lugar de trabajar solo con ceros y unos, las computadoras cuánticas manejan datos con múltiples resultados posibles, lo que les permite realizar cálculos de formas mucho más diversas. Esto abre la puerta a nuevas matemáticas y algoritmos para resolver problemas que las computadoras tradicionales no pueden abordar por sí solas”, precisa Pfeifer. IBM y otras organizaciones enfocadas en esa tecnología han creado cinco grupos de trabajo orientados a industrias con alto potencial de aplicación cuántica: Salud y ciencias de la vida, donde instituciones como Cleveland Clinic y Moderna usan química cuántica y aprendizaje automático para acelerar el desarrollo de medicamentos y mejorar la predicción de riesgos en pacientes.

Física de altas energías, donde centros como CERN y DESY aplican algoritmos cuánticos para analizar colisiones de partículas y explorar modelos teóricos.

Ciencia de materiales, en el que equipos de Bosch, ExxonMobil y el laboratorio nacional Oak Ridge están desarrollando flujos de trabajo cuánticos para simular y diseñar materiales avanzados.

Optimización, en el cual empresas como E.ON y Wells Fargo investigan soluciones cuánticas para problemas complejos en energía, logística y finanzas.

Sostenibilidad, donde se está diseñando soluciones cuánticas e híbridas para enfrentar desafíos energéticos y de materiales, con miembros como Hydro-Québec y la Université de Sherbrooke. En Latinoamérica, instituciones financieras como Itaú y Bradesco en Brasil, y la consultoría digital Globant, forman parte de la IBM Quantum Network, que incluye más de 300 organizaciones en todo el mundo: desde empresas Fortune 500, hasta universidades, laboratorios gubernamentales y startups. Estos ejemplos muestran cómo la computación cuántica puede generar avances en áreas como el desarrollo de medicamentos, la eficiencia energética, la modelación financiera y la investigación científica, convirtiéndose en una fuerza transformadora para múltiples industrias.