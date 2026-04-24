Colombia acelera las finanzas abiertas

El avance de las finanzas abiertas en Colombia dio un paso decisivo con la expedición del Decreto 0368 de 2026, que establece la obligatoriedad de este modelo para todas las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC). La medida consolida un proceso regulatorio que, según explica Roberto Gaudelli, director comercial de Prometeo, parte de un principio esencial: los datos financieros pertenecen al usuario, no a las entidades.

Así, este enfoque permite que las personas autoricen el uso de su información –como movimientos, productos e historial– para acceder a servicios más competitivos y personalizados. Sin embargo, el sistema se sostiene sobre un pilar clave: el consentimiento informado, que además es revocable en cualquier momento.

El nuevo decreto introduce un mecanismo de doble validación, en el que el usuario autoriza y la entidad confirma antes de compartir los datos, reforzando así el control y la transparencia.

El camino hacia este punto ha sido progresivo. Desde el Decreto 1297 de 2022, que sentó las bases del Open Finance, pasando por su inclusión como prioridad en el Plan Nacional de Desarrollo de 2023, hasta las circulares de 2024 y 2025 que definieron estándares técnicos y ajustaron los tiempos de implementación, el país ha ido construyendo un ecosistema regulado y colaborativo entre bancos, fintechs y autoridades.

Uno de los cambios más relevantes es la prohibición de cobrar por los datos del cliente, permitiendo únicamente cargos asociados al uso de la infraestructura tecnológica. Esto busca evitar que el acceso a la propia información financiera se convierta en un costo adicional para los usuarios.

En materia de seguridad, el modelo promete cerrar brechas en lugar de ampliarlas. A diferencia de prácticas como el “screen scraping”, en las que se comparten credenciales bancarias, las finanzas abiertas utilizan API reguladas que permiten intercambiar únicamente datos autorizados, sin exponer información sensible. Además, la validación de cuentas en tiempo real se perfila como un elemento crucial para reducir fraudes, especialmente en un contexto de pagos instantáneos.

La experiencia internacional respalda este enfoque. Brasil, pionero en la región, registra más de 62 millones de consentimientos activos y un aumento del 25 % en la aprobación de créditos para sectores históricamente excluidos. Para Colombia, el reto ahora será cumplir los plazos –12 meses, con posibilidad de prórroga– y traducir la regulación en beneficios tangibles para los usuarios. Es que, más que un punto de llegada, el Decreto 0368 representa un impulso definitivo en un proceso que busca transformar la relación entre ciudadanos y sistema financiero con mayor control, competencia y confianza como ejes centrales.

Al respecto, voceros de la Superintendencia Financiera de Colombia señalan que esta entidad, como autoridad de supervisión del sistema financiero, definirá y detallará los estándares técnicos aplicables y verificará su cumplimiento. “La Superfinanciera no centralizará ni almacenará datos de los clientes: velará porque el sistema funcione bajo reglas claras, seguras y transparentes”, enfatizan las fuentes.