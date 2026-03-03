Aprenda a trabajar con IA para crear el futuro del trabajo

La creatividad es una de las principales habilidades que los empleadores dicen necesitar con mayor urgencia en los próximos años, según identifica el reporte “Future of Jobs 2025” del Foro Económico Mundial. Este hallazgo puede resultar sorprendente si se considera el alcance de la IA, que hoy ya puede escribir códigos, crear contenidos, diseñar estrategias y producir resultados que rivalizan con el trabajo de las personas más talentosas.

Entonces, ¿qué papel les queda a los seres humanos en el proceso creativo? ¿y cómo deberían las organizaciones pensar el futuro del trabajo creativo? Los líderes de TI y de negocio deben abordar estas preguntas mientras construyen fuerzas laborales que puedan prosperar junto a la adopción acelerada de la IA. Para ManageEngine, las respuestas están en comprender la diferencia entre la creatividad humana y la creatividad de la IA, cómo se complementan entre sí y cómo las organizaciones pueden optimizar la cocreación entre humanos e IA para convertirla en una ventaja competitiva.

En esencia, la creatividad consiste en producir algo que sea a la vez novedoso y valioso, independientemente del dominio.

“No tienes que ser artista para ser creativo. Científicos, tecnólogos, ingenieros y matemáticos pueden ser tan creativos como poetas, escultores y pintores. En el departamento de TI, la creatividad puede expresarse al automatizar un proceso para eliminar tareas manuales tediosas, resolver un problema complejo bajo un cronograma y presupuesto ajustados, mejorar la experiencia de usuario para aumentar la productividad, entre muchas otras actividades, ya que la creatividad es una habilidad que puede desarrollarse, no un rasgo con el que alguien nace”, mencionó Malini Christina Raj, directora de AI Labs para Latinoamérica en ManageEngine, Zoho Corp.