ManageEngine integra IA generativa en ServiceDesk Plus

ManageEngine anunció que integró tres tipos de inteligencia artificial –predictive, conversacional y generativa– en la versión de nube de ServiceDesk Plus, su plataforma unificada de gestión de servicios, para transformar las experiencias de servicio y fomentar mayores niveles de productividad para usuarios finales, técnicos y responsables de procesos.

Igualmente, la empresa, una división de Zoho Corporation y proveedor de soluciones de gestión de TI empresarial, dio a conocer que ofrecerá a los clientes de ServiceDesk Plus la flexibilidad de elegir los proveedores de IA de su preferencia para distintas capacidades. Así, los clientes pueden aprovechar Zia LLM, sin costo adicional por uso, o elegir entre proveedores públicos de IA como ChatGPT y Azure OpenAI.

“Con la aceleración de las iniciativas de IA en las empresas, es importante garantizar que se integren perfectamente en el ecosistema de TI empresarial, y que aprendan y se adapten a los flujos de trabajo para aprovechar su verdadero potencial”, afirmó Umasankar Narayanasamy, vicepresidente de ManageEngine.

“Con el agente virtual Ask Zia, y las demás capacidades integradas con IA disponibles ahora en ServiceDesk Plus, los equipos de TI y de gestión de servicios empresariales pueden utilizarlas, sin costo adicional, en casos de uso de alto valor para empleados y clientes”, destacó.