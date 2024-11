¿Sustituirá la IA generativa a los analistas de datos?

La IA generativa no sustituirá los trabajos de analistas de datos. La inteligencia artificial no puede sustituir a las personas en muchos campos, especialmente en aquellos que requieren empatía y perspicacia humanas.

La IA puede procesar grandes cantidades de datos y proporcionar análisis cuantitativos. No puede comprender las sutilezas del comportamiento humano, los matices culturales o las complejidades de las motivaciones y los deseos humanos como lo hacen los analistas humanos.

El análisis de datos puede parecer una función técnica, pero el trabajo tiene matices; implica algo más que hacer números. Un análisis de datos satisfactorio requiere comprender los elementos humanos que hay detrás de los datos, ya se trate de analizar el comportamiento de los clientes o detectar actividades fraudulentas. La capacidad de un analista humano para empatizar y comprender las motivaciones, los miedos, las ambiciones y los intereses de los demás puede dar lugar a ideas convincentes que van más allá de lo que se desprende inmediatamente de los datos en bruto. Obtener información requiere un elemento de juicio y comprensión humanos del que carece actualmente la inteligencia artificial.

Herramientas de IA generativa, como ChatGPT y Gemini, pueden simular la generación de texto con un nivel similar al humano, y tienen el potencial de automatizar algunas de las tareas que realizan actualmente los analistas de datos. Pero la IA generativa también tiene limitaciones: no puede comprender el contexto completo de los datos. Los analistas de datos siguen teniendo que interpretar los resultados de la IA generativa y tomar decisiones basadas en los datos.

Limitaciones de la IA generativa

La IA generativa no puede realizar el trabajo matizado de los analistas. El análisis de datos requiere la síntesis de conocimientos visuales, numéricos y tácitos, que los analistas no pueden transmitir únicamente a través del texto. Los datos de entrenamiento que utilizan los modelos de IA generativa limitan el texto que pueden generar. La IAGen no puede analizar datos brutos ni producir visualizaciones originales, y cualquier conocimiento que proporcione procede de patrones lingüísticos en los datos de entrenamiento.

Otro problema de los modelos de IA generativa es la precisión. Sin supervisión humana, los resultados textuales de la IA pueden contener lagunas lógicas, perspectivas sesgadas y errores factuales heredados de los datos de entrenamiento. La precisión depende de la calidad y la diversidad de los datos de entrenamiento; unos datos de entrenamiento sesgados o imprecisos provocan que los conjuntos de datos sean sesgados o imprecisos.

Los modelos de inteligencia artificial tienen dificultades para adaptarse al mundo real: entrenar o reentrenar un modelo requiere mucha potencia de cálculo, tiempo y dinero. A medida que el mundo cambia, el modelo de IA se queda atrás hasta que se vuelve a entrenar. Dependiendo de la última vez que se reentrenó un modelo, podría llevar varios meses de retraso con respecto a los datos, lo que daría lugar a una brecha de conocimiento potencialmente significativa.

Los modelos de IA generativa también carecen de las habilidades de pensamiento crítico y de la perspicacia para cuestionar la validez o relevancia de su material de origen, lo cual es una habilidad esencial para un analista de datos. Un componente esencial de la alfabetización informática es comprobar la calidad de los datos e identificar posibles sesgos.

Debido a sus limitaciones, la IAGen no sustituye a los analistas humanos. En cambio, los modelos son una herramienta para ayudar a los analistas a generar texto, identificar patrones y explorar datos. Con supervisión humana, los modelos de IA generativa pueden ser una ventaja. Sin la participación humana, la mayoría de las veces producen resúmenes repetitivos y formulistas de los conocimientos existentes.