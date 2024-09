Por qué la IA seguirá necesitando a los seres humanos

Aunque a menudo se habla de un "futuro sin empleo" como consecuencia del avance de la inteligencia artificial (IA), esta afirmación es incorrecta. La realidad es que, a pesar de los rápidos avances tecnológicos, los seres humanos continuaremos siendo esenciales en el ámbito laboral, trabajando de la mano con la IA. A medida que esta tecnología evoluciona, nuestra función se vuelve aún más crítica: seremos responsables de supervisar, guiar y optimizar estos sistemas en cada etapa de su desarrollo, asegurando que se alineen con nuestras necesidades y objetivos.

La IA, basada en tecnologías avanzadas y algoritmos sofisticados, puede imitar comportamientos humanos y llevar a cabo tareas de manera autónoma. Ejemplos como la IA conversacional y la IA generativa, ampliamente utilizados en chatbots, ilustran cómo estas herramientas están transformando tanto las empresas, como las interacciones con los consumidores.

Sin embargo, lo que diferencia a los humanos de la IA es nuestra capacidad para procesar datos complejos y matizados, tomar decisiones éticas y aplicar el pensamiento crítico para resolver problemas. La creatividad y la innovación son las fuerzas motrices detrás de los avances en IA, y son precisamente estas cualidades humanas las que permitirán que la IA alcance su máximo potencial.

A continuación, exploraremos cinco formas en que la inteligencia artificial y los seres humanos pueden colaborar de manera efectiva en el entorno laboral.

Atención al cliente. Los chatbots de IA pueden manejar consultas rutinarias, ofrecer respuestas instantáneas y resolver problemas comunes. También automatizan tareas repetitivas como la introducción de datos, la programación de citas y el procesamiento de pedidos. Sin embargo, cuando surgen situaciones más complejas que requieren un toque humano, un agente puede intervenir para garantizar la calidad del servicio, gestionar expectativas y ofrecer soluciones personalizadas.

Personalización. Los sistemas de IA pueden analizar rápidamente los datos y el comportamiento de los clientes para hacer recomendaciones de productos, diseñar campañas de marketing específicas y personalizar la comunicación. Los humanos podemos utilizar esta información para generar mensajes personalizados que resuenen con los consumidores, añadiendo a las interacciones un toque de empatía y comprensión que la IA podría no captar.

Marketing y ventas. Las herramientas de IA reducen el tiempo dedicado a la generación de contenidos, ayudando a crear plantillas de correo electrónico, publicaciones en redes sociales y descripciones de productos. También, logran automatizar tareas como las acciones de email marketing, la optimización de anuncios y el seguimiento de la trayectoria de los consumidores. Sin embargo, el verdadero valor se encuentra en la colaboración entre la IA y los profesionales humanos. Los expertos pueden refinar el contenido generado por la IA, asegurándose de que se alinee con la voz de la marca y resuene emocionalmente con la audiencia. Esto permite desarrollar narrativas estratégicas y campañas basadas en datos que impacten efectivamente en el mercado. Asimismo, los equipos de ventas deben aprovechar las percepciones proporcionadas por la IA para personalizar sus propuestas y fortalecer las relaciones con clientes potenciales, maximizando así las oportunidades de conversión.

Comentarios de los clientes. Los chatbots basados en IA pueden compartir encuestas y herramientas de análisis de opiniones para recopilar y analizar rápidamente los comentarios de los clientes. Por su parte, los representantes humanos podrían realizar un seguimiento de estas inquietudes, abordando preocupaciones específicas y mejorando aún más la satisfacción del cliente.

Desarrollo de productos. Las empresas pueden utilizar la IA para simular interacciones con los clientes y probar conceptos de productos para identificar posibles problemas y sugerir mejoras. Los equipos podrían incorporar esta información para mejorar cada producto, y ajustar los plazos de los proyectos en consecuencia, ahorrando tiempo y dinero a largo plazo.

La IA ha llegado para quedarse, y su verdadero potencial se desata cuando se combina con la inteligencia humana.

La IA ha llegado para quedarse, y su verdadero potencial se desata cuando se combina con la inteligencia humana. Al fomentar una colaboración estrecha entre humanos y sistemas de IA, las empresas no solo pueden elevar la calidad de la experiencia del cliente, sino también impulsar la innovación y la eficiencia operativa.

Este enfoque estratégico permitirá a las organizaciones adaptarse y prosperar en un entorno laboral en constante cambio, asegurando que, en lugar de ser vistas como competidoras, las tecnologías de IA se convierten en aliadas en la creación de un futuro laboral más dinámico y enriquecedor. La clave del éxito radica en reconocer que la inteligencia humana y artificial, cuando trabajan juntas, son imbatibles.

Angélica Arévalo es directora de Transformación y Crecimiento de Negocio en Infobip. Anteriormente trabajó en Huawei, donde ocupó diversos cargos, y en el Banco AV Villas de Colombia. Es ingeniera electrónica por la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, con estudios de economía y finanzas por The London School of Economics and Political Science y una maestría en Administración por la Universidad de los Andes.