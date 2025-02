¿Es seguro utilizar DeepSeek en su empresa?

La startup china de inteligencia artificial generativa DeepSeek ha tenido éxito en las últimas semanas desde que lanzó su nuevo modelo de razonamiento DeepSeek-R1. Sin embargo, ha enfrentado desafíos que han llevado a algunos expertos en inteligencia artificial a cuestionar si el uso del modelo es seguro para las empresas.

DeepSeek también sufrió ataques maliciosos a gran escala el 27 de enero que lo obligaron a limitar el registro de usuarios. Informes recientes revelaron que DeepSeek había sufrido múltiples ataques DDoS desde que lanzó el modelo el 20 de enero. Los ataques DDoS son ciberataques que interrumpen el tráfico a un servidor, haciéndolo inaccesible.

Los ataques por sí solos resaltan las preocupaciones sobre si la tecnología del proveedor es segura, y las empresas deben ser cautelosas, dijo Bradley Shimmin, analista de Omdia, una división de Informa TechTarget.

"No inicien sesión en DeepSeek, simplemente no lo hagan", dijo Shimmin. "Parece que necesitan demostrarnos que pueden proteger sus servicios".

La startup sorprendió a las comunidades tecnológicas occidentales y del Lejano Oriente cuando su modelo de peso abierto DeepSeek-R1 desencadenó una ola tan grande que DeepSeek pareció desafiar a Nvidia, OpenAI e incluso al gigante tecnológico chino Alibaba.

Días después del lanzamiento de DeepSeek-R1, el precio de las acciones de Nvidia se desplomó en el mercado de valores de Estados Unidos. DeepSeek reemplazó a ChatGPT de OpenAI como la aplicación gratuita más descargada en la App Store de Apple. En respuesta, Alibaba lanzó su último modelo Qwen 2.5 Max un día antes de las vacaciones del Año Nuevo chino, lo que muestra el pánico que DeepSeek provocó incluso en China.

Datos y China

Además de la incapacidad de proteger sus servidores, el hecho de que DeepSeek sea un proveedor chino que tiene que cumplir con la Ley de Protección de Información Personal de China también es preocupante, según la directora ejecutiva y cofundadora de Nemertes, Johna Till Johnson.

La PIPL regula el manejo de la información personal y se aplica a organizaciones e individuos que procesan información de identificación personal, tanto dentro como fuera de China. También permite al gobierno chino acceder y examinar datos en poder de empresas dentro de su jurisdicción en circunstancias específicas.

Como proveedor de inteligencia artificial y nube, DeepSeek recopila datos de los usuarios, como uso, indicaciones e información sobre las parejas de los usuarios. "Si inicias sesión desde Google, obtiene todo de Google; está legalmente permitido hacerlo y todo eso se queda en China", dijo Shimmin.

Debido a esto, Johnson dijo que las empresas deberían evitar los sistemas y herramientas de inteligencia artificial de DeepSeek. "Cualquier empresa que por cualquier razón considere que está trabajando con algún tipo de información confidencial, lo que prácticamente hacen todas las empresas, no debería utilizar una herramienta que automáticamente envíe esos datos a lo que en Estados Unidos se considera un estado-nación hostil", afirmó. "Yo no me acercaría a eso".

Sin embargo, los argumentos sobre la fuga de datos y su uso también pueden aplicarse a otros proveedores de IA como OpenAI, dijo Tim Dettmers, científico investigador del Instituto Allen de IA, un laboratorio de investigación de IA sin fines de lucro. "Si les envías los datos del usuario, los utilizarán para mejorar el modelo", dijo Dettmers.

Además de la posibilidad de fuga de datos a China, el modelo DeepSeek-R1 fue entrenado con una cosmovisión china, lo que genera preocupaciones debido al gobierno autoritario del país y las incursiones bien documentadas en la privacidad de sus ciudadanos. "Es compatible con la visión del mundo del gobierno chino", dijo Mike Mason, director de inteligencia artificial de la consultora de inteligencia artificial y TI Thoughtworks. El modelo responderá en función de su visión del mundo si se le formula una pregunta en particular, dijo.

"Dependiendo del caso de uso, es posible que le preocupe el sesgo cultural o de cosmovisión que se da allí", continuó Mason. "Si lo está utilizando para generar código de programa de software, tal vez no le importe".

Sin embargo, Dettmers dijo que es demasiado pronto para conocer completamente el proceso de razonamiento del modelo. "Es algo que tenemos que resolver y, como DeepSeek es abierto, ahora podemos hacerlo", afirmó. "Si compartes cosas abiertamente, puedes averiguar rápidamente cómo hacerlas seguras, pero eso significa que al principio es una especie de período en el que las cosas están menos alineadas".

Mientras tanto, OpenAI, con cuyo modelo o1 se ha comparado DeepSeek-R1, es reservado sobre cómo piensan sus modelos, añadió Dettmers.

Los modelos de código abierto están orientados a lo que las empresas quieren, modelos que puedan controlar.

DeepSeek no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Informa TechTarget.