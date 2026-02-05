La tecnología se ha convertido en un eje del sector hotelero

El sector hotelero en América Latina avanza en un escenario de transformaciones continuas. Si, por un lado, celebramos la recuperación y el dinamismo del turismo en la región, por otro, 2026 se perfila como un año de desafíos y oportunidades que exigirán de los gestores mayor agilidad, visión estratégica y, sobre todo, una profunda inmersión tecnológica. Las conversaciones, desde grandes cadenas hasta hoteles independientes, muestran que este año no será solo cuestión de seguir tendencias, sino de anticiparlas.

Una de las principales tendencias será la de las reformas tributarias. En distintos países de la región, como Brasil, Argentina, Colombia y México, los cambios en los sistemas fiscales avanzan con ritmos y particularidades propios, pero comparten un punto en común: el aumento de la complejidad y de las exigencias de cumplimiento. Las nuevas reglas en cada país exigen preparación y la tecnología es el camino para garantizar eficiencia y previsibilidad en este proceso.

Mientras la adecuación fiscal se configura como un proyecto de mediano plazo, otra transformación clave se produce en la operación diaria. Aunque parezca un tema recurrente, la realidad es que muchos hoteles en la región aún mantienen procesos manuales: listas de huéspedes en papel, órdenes de mantenimiento en cuadernos o menús digitales poco integrados con los sistemas de gestión. Estas prácticas no solo reducen la eficiencia operativa, sino que también suponen una pérdida significativa de datos. La digitalización de las operaciones básicas permite aumentar la productividad e integrar información clave para la toma de decisiones.

Esa base operacional digitalizada es la que habilita al sector hotelero para capturar, con mayor agilidad, oportunidades que van mucho más allá del calendario tradicional. Los diferentes períodos de estacionalidad acentuada, impulsada por grandes eventos que generan microtemporadas de alta demanda, es una realidad cada vez más presente en distintos mercados de América Latina. Eventos deportivos, culturales y corporativos exigen capacidad tecnológica para gestionar variaciones rápidas en las tarifas, picos de check-in de grupos y una gestión más eficiente de eventos y servicios.

El mensaje para los próximos doce meses es claro: un hotel no necesita ser grande para contar con tecnología de alto nivel. Disponer de sistemas que acompañen el crecimiento brinda al gestor la confianza necesaria para innovar, y hace que la calidad de la experiencia del huésped –y no el tamaño del establecimiento– sea el verdadero diferencial competitivo.

El año 2026 marcará un punto de inflexión para la hotelería regional. Los hoteles que prosperen serán aquellos que comprendan que la tecnología ya no es solo una herramienta de apoyo, sino el sistema central de toda la operación.

João Giaccomassi es director de productos para Hotelería de TOTVS. Tiene más de 20 años de experiencia en el sector de tecnología, y ha recorrido todas las etapas de desarrollo de productos, programador y gerente de desarrollo. Es bachiller en Sistemas de Información, con especialización en Ingeniería de Software (UNICAMP), MBA en Administración de Organizaciones (USP) y certificación en el Programa de Desarrollo de Dirigentes (Fundação Dom Cabral).