Fiscalía del Estado de Guanajuato sufre presunto ataque de ransomware

El martes 11 de noviembre, la empresa de ciberseguridad Hackmanac publicó una alerta de ciberataque a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato en su cuenta de X (@H4ckmanac). El post, publicado alrededor de las 6 am (hora de México), señala que el grupo de hackers Tekir APT se adjudicó la brecha, al parecer resultado de un ataque de ransomware, que habría comprometido todos los subdominios del organismo, incluyendo los de la oficina del fiscal general, el departamento de policía y el gobierno municipal.

De acuerdo con la alerta del ataque, que aún está pendiente de verificación, los atacantes habrían extraído más de 250 GB de datos que contienen información de identificación personal, archivos de casos legales y comunicaciones internas. Además, los cibercriminales afirman haber borrado los respaldos. La cuenta de X publicó imágenes que presuntamente corresponden con datos pertenecientes a la citada fiscalía, y alertó a especialistas de ciberseguridad mexicanos.

Cyberattack Alert



Mexico - Fiscalía General del Estado de Guanajuato



Tekir APT hacking group claims to have breached the Fiscalía General del Estado de Guanajuato



— Hackmanac (@H4ckmanac) November 11, 2025

Según el portal El Sol de León, el sistema informático y las plataformas digitales de la Fiscalía General de Guanajuato mantenían un funcionamiento intermitente desde el viernes 7 de noviembre. Sin embargo, la dependencia estatal no ha confirmado el ataque, aunque emitió un comunicado señalando “que están realizando una revisión preventiva de sus controles de seguridad”.

Al parecer, el grupo de hackers está solicitando un pago (cuya cifra no ha sido especificada) antes del viernes 20 de noviembre para rescatar la información, la cual sería publicada de no recibirlo, de acuerdo con el portal de Infobae.

Adicionalmente, el periodista Ignacio Gómez Villaseñor publicó en su cuenta de X (@ivillasenor) un aviso que la fiscalía habría emitido de manera interna, informando a su personal sobre “una infección de virus” que se estaba propagando en sus redes, por lo que se le pedía a los usuarios desconectar sus equipos de la red.

| Grave riesgo por ransomware en Guanajuato



— Ignacio Gómez Villaseñor (@ivillasenor) November 11, 2025