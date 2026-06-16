DE-CIX suma Google Cloud a su Cloud Exchange en México

A poco más de un año de haber iniciado operaciones, la compañía de intercambio de tráfico (IX) distribuido, DE-CIX México, amplió la oferta de su Cloud Exchange con un acceso directo a Google Cloud a través de su servicio DirectCLOUD, como respuesta a la creciente demanda de conectividad privada y de alto rendimiento hacia los proveedores de servicios en la nube en México.

Con esta expansión, las empresas y proveedores de servicios de internet en el país pueden acceder a un ecosistema multinube integrado por Google Cloud, Microsoft Azure y AWS a través de conexiones privadas, seguras y de baja latencia.

Adicionalmente a las nubes disponibles localmente en México, DE-CIX también facilita el acceso a otros proveedores globales, como IBM Cloud, mediante su conectividad troncal hacia otros ecosistemas fuera del país, como DE-CIX Dallas, lo que extiende el alcance de su plataforma tanto en Norteamérica como hacia Europa y resto del mundo. La combinación de disponibilidad local y global brinda a las empresas la flexibilidad de conectarse a los servicios de nube que necesitan, sin importar dónde estén desplegados, y sin sacrificar desempeño o control en la conectividad. Actualmente, los picos de tráfico de la compañía alcanzan cerca de 300 Gigabits por segundo (Gbit/s).

Además de DirectCLOUD hacia Google Cloud, los servicios que ofrece actualmente el Cloud Exchange incluyen Google Verified Peering Provider (VPP) –que ofrece un acceso seguro y resiliente a aplicaciones y servicios de Google como Google Workspace– y Microsoft Azure Peering Service (MAPS), una conexión premium para el tráfico hacia Microsoft 365, Microsoft Teams y Microsoft Dynamics.

"La plataforma distribuida de interconexión neutral de DE-CIX en México está transformando el panorama de conectividad en el país", señaló Omar Vega, director regional de Ventas para DE-CIX en México. "Las empresas mexicanas ahora pueden utilizar nuestro Cloud Exchange para implementar conectividad privada de manera automatizada, escalable y redundante hacia todos los proveedores relevantes de servicios en la nube, ya sea directamente con nosotros o mediante nuestro amplio ecosistema de aliados nacionales e internacionales", dijo.

El Internet Exchange y Cloud Exchange distribuido de DE-CIX México está disponible en múltiples centros de datos en la Ciudad de México y Querétaro. A través de la conexión con DE-CIX Dallas, las redes mexicanas pueden acceder al ecosistema norteamericano y global de DE-CIX, incluyendo ecosistemas como DE-CIX New York, el tercer IX más grande de Norteamérica, o las plataformas de DE-CIX en Brasil, Europa y otras regiones.