La exposición de datos de Booking.com: ¿qué ocurrió?

Hace unos días, la plataforma de reservaciones de viaje Booking.com dijo que sufrió un acceso no autorizado a los datos de sus usuarios, los cuales posteriormente fueron utilizados por ciberdelincuentes para realizar intentos de fraude denominados “secuestros de reservaciones” (reservation hijacks).

El incidente se hizo público después de que algunos clientes recibieran correos electrónicos oficiales de alerta enviados por la plataforma durante el fin de semana, en los que se informaba sobre la filtración y se indicaba que, como medida de emergencia, tenían que redefinir el PIN de sus reservas.

Sin embargo, la empresa de detección proactiva de amenazas, ESET, advirtió que, si bien es cierto que Booking.com está notificando directamente por correo electrónico a los usuarios afectados, en este caso los delincuentes podrían hacerse pasar por la empresa o por socios hoteleros, utilizando datos reales de reservas para llevar adelante estafas.

Booking.com emitió un comunicado oficial en el que aclaró que no hubo evidencia de una intrusión directa en sus sistemas centrales, pero confirmó que terceros lograron acceder a información de reservas de algunos usuarios. Como medida inmediata, la compañía forzó la redefinición de todos los códigos PIN asociados a reservas, con el objetivo de impedir cualquier manipulación posterior.

Sage Hunter, responsable del área de comunicaciones de Booking.com, confirmó el hecho en una declaración oficial publicada por BleepingComputer: “Recientemente detectamos actividad sospechosa que involucró a terceros no autorizados que lograron acceder a la información de reservas de algunos de nuestros clientes. Tan pronto como identificamos esta actividad, tomamos medidas para contener el problema. Actualizamos los PIN de esas reservas e informamos a nuestros huéspedes”.

La empresa no reveló la cantidad total de usuarios afectados, pero aseguró que todos serán notificados de forma individual y destacó que mantiene su atención al cliente disponible las 24 horas, en varios idiomas, para orientar a los usuarios frente a posibles intentos de fraude en curso.

En foros como Reddit, varios usuarios documentaron haber recibido mensajes sospechosos enviados por correo electrónico y WhatsApp. Los testimonios indican que los estafadores tuvieron acceso a información privada, como nombres completos y detalles específicos de las estadías, y utilizaron esos datos para dar credibilidad a solicitudes urgentes de pago.

“El uso de datos reales para construir mensajes falsos es una táctica común de la ingeniería social, cuyo objetivo es aprovechar la confianza del usuario para obtener un beneficio económico. Ante este tipo de incidentes, la precaución debe extremarse no solo frente a correos electrónicos, sino también ante contactos por WhatsApp y mensajes enviados dentro del chat de la plataforma”, advirtió Mario Micucci, investigador de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica.

En su sitio web, Booking.com comparte algunas recomendaciones de seguridad, como no acceder a enlaces enviados por correo o chat para realizar pagos o validar información financiera, y advierte que cualquier comunicación de este tipo debe considerarse una posible estafa.