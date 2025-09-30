Concierge brindará información sobre más de 60 mil restaurantes con IA generativa

OpenTable, empresa de tecnología para restaurantes, parte de Booking Holdings, presentó “Concierge”, su asistente impulsado por inteligencia artificial generativa diseñado para ofrecer información instantánea sobre más de 60.000 restaurantes en su red.

Concierge está integrado en el perfil de cada restaurante y ofrece desde ayuda a los comensales para averiguar cómo llegar a un restaurante, hasta sugerir qué pedir y ofrecer una idea de lo que pueden esperar de la experiencia en general, incluyendo orientación sobre preferencias o restricciones alimenticias. En el futuro, se espera que permita hacer reservaciones en nombre del comensal.

De acuerdo con una investigación de consumidores realizada por PureSpectrum para OpenTable, 31 % de los mexicanos “siempre” investiga un restaurante antes de reservar, y quienes lo hacen dedican a ello alrededor de 27 minutos, en tanto 38 % no hace reservaciones porque encontrar la información correcta en línea fue demasiado difícil y 12 % no reservó porque no quiso llamar o enviar un correo electrónico.

La pesquisa también encontró que buscar información sobre el horario de apertura (60 %), conocer más sobre los platillos del menú (37 %) y verificar si el restaurante puede adaptarse a una ocasión especial (28 %) son las razones más comunes por las que los comensales mexicanos contactan un restaurante antes de visitarlo. Responder fácilmente Estas preguntas pueden responderse fácilmente a través de Concierge, en la misma plataforma donde ocurre la reserva, ahorrando tiempo tanto a comensales como a restaurantes.

“Los comensales de hoy son sumamente exigentes, y muchas veces quieren saber exactamente qué pedir y si sus necesidades específicas pueden ser atendidas antes de cruzar la puerta. Concierge hace que eso sea muy sencillo”, comentó Sagar Mehta, CTO de OpenTable. “Para los restaurantes, esto permite convertir más búsquedas en reservaciones y reduce el tiempo destinado a responder dudas que ahora los comensales pueden resolver de forma autónoma”.

Concierge funciona con los datos integrales de OpenTable, que incluyen menús, reseñas y descripciones, además de insights adicionales derivados de integraciones con Perplexity y OpenAI API.