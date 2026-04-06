Aumentaron 155% los intentos de estafa a los bancos en América Latina

Los intentos de estafas de ingeniería social aumentaron un 155 % en 2025, y los intentos de fraude que utilizan herramientas de acceso remoto se multiplicaron por cinco, advierte el reporte “Tendencias de Fraude Bancario Digital en Latinoamérica 2026” de BioCatch, que también muestra un aumento del 225 % en los ataques de malware reportados y un incremento de 344 % en los casos de fraude originados en dispositivos robados.

“Lo que estamos viendo en América Latina es una evolución predecible en los modus operandi del fraude en respuesta a las defensas que los bancos han implementado”, afirmó Josué Martínez, director senior de asesoría global para América Latina en BioCatch. “Los defraudadores suelen apoyarse en las formas más básicas de phishing y robo de credenciales para eludir las defensas más simples, pero cuando los bancos comienzan a mejorar los procesos de autenticación de clientes, los delincuentes cambian hacia la ingeniería social en tiempo real y el acceso remoto a los dispositivos de las víctimas.”

El análisis también encontró que los intentos de toma de control de cuentas en América Latina casi se triplicaron entre finales de 2024 y principios de 2026, con los bancos mexicanos registrando el mayor incremento en este sentido, con 324 %. Además, las cuentas mula de dinero reportadas en toda América Latina aumentaron un 42 % respecto al año anterior, aunque en Argentina disminuyó 27% la actividad de mulas.

En mayo de 2025, tres bancos argentinos anunciaron el lanzamiento de BioCatch Trust Argentina, una red de intercambio de inteligencia en tiempo real entre bancos, basada en el comportamiento, para combatir el fraude y el crimen financiero. “El éxito del intercambio de inteligencia en tiempo real en Argentina plantea una pregunta clave: ¿puede la industria financiera combatir el fraude sin una colaboración estructural?”, afirmó Sebastián Cafaro, Head de Prevención de Fraude en Santander Argentina.

“En un ecosistema donde los defraudadores comparten información en tiempo real, la competencia entre bancos puede convertirse en nuestra mayor debilidad. En la prevención del fraude, nuestros rivales no son otros bancos. Nuestros rivales son los atacantes”, destacó.

El reporte fue realizado por BioCatch con base en el análisis de 36 instituciones financieras de América Latina, que atienden en conjunto a más de 300 millones de clientes.