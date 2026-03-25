Volaris vuela hacia la nube de SAP

La aerolínea mexicana Volaris dio a conocer que adoptó soluciones en la nube de SAP para fortalecer su estrategia de transformación digital, optimizar su operación y responder con mayor agilidad a las demandas de la industria.

A lo largo de dos décadas, Volaris ha construido una de las operaciones aéreas más eficientes de la región. Ahora, decidió implementar la plataforma RISE with SAP para modernizar y gestionar sus procesos empresariales críticos con una infraestructura tecnológica en la nube, que ofrece mayor flexibilidad y escalabilidad.

Según datos de McKinsey, las empresas que migran operaciones críticas a la nube pueden reducir costos de infraestructura entre un 20 % y 30 %; adicionalmente, Gartner proyecta que, para 2027, más del 50 % de los despliegues ERP serán en la nube.

La estrategia tecnológica de Volaris también integra otras soluciones de SAP en la nube para respaldar áreas clave de su operación, tales como:

Concur, para automatizar la gestión de viajes y gastos corporativos, brindando mayor control financiero, transparencia y eficiencia administrativa.

SuccessFactors, para impulsar la gestión integral del talento humano, facilitando procesos como reclutamiento, desarrollo y gestión del desempeño, fortaleciendo la experiencia de los colaboradores.

Datasphere, en materia de datos y analítica, para integrar y gestionar información proveniente de múltiples fuentes y generar análisis más profundos, habilitando una toma de decisiones más ágil y basada en datos.

Ariba, para fortalecer la digitalización de sus procesos de compras y la colaboración con su red de proveedores, generando mayor visibilidad, agilidad y trazabilidad en toda su cadena de suministro.

“En Volaris estamos comprometidos con la innovación y la mejora continua de nuestra operación. La adopción de soluciones en la nube de SAP nos permite fortalecer nuestros procesos, escalar de forma eficiente y contar con una plataforma tecnológica que acompaña el crecimiento de la aerolínea y respalda nuestra toma de decisiones estratégicas”, señaló Carlos Gonzalez, CTO de Volaris.

“Las aerolíneas enfrentan hoy el reto de operar con altos niveles de eficiencia, resiliencia y agilidad. La adopción de plataformas en la nube como RISE with SAP permite a organizaciones como Volaris innovar más rápido, optimizar sus procesos y tomar decisiones basadas en datos para seguir creciendo en un entorno dinámico”, dijo Paola Becerra, presidenta de SAP México.

Con una plataforma tecnológica consolidada con base en la nube, la aerolínea busca posicionar su siguiente etapa de crecimiento con una operación más inteligente, conectada y capaz de responder en tiempo real a los desafíos de una industria en constante movimiento.