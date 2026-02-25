Nutanix: Presión por escasez de memoria genera crisis en la nube privada

La infraestructura de nube se ha convertido en el núcleo de los negocios modernos, pero la creciente demanda de IA está ejerciendo una presión sin precedentes sobre los recursos de cómputo y memoria. Julio César Castrejón, country manager de Nutanix México, afirmó que “la infraestructura de TI no debe darse por sentada”, especialmente en un momento en que los costos de infraestructura han aumentado y los plazos de entrega se alargan, lo que afecta directamente las operaciones empresariales.

Un estudio reciente de Forrester confirma que las cargas de trabajo de IA están intensificando la presión sobre la disponibilidad de memoria, mientras que la oferta sigue concentrada en un número reducido de fabricantes. Esta realidad ha dejado a las empresas, especialmente a aquellas que dependen de entornos de nube privada, más expuestas a la volatilidad de precios y a retrasos en el suministro.

Castrejón indicó que las organizaciones que operan fuera de plataformas de hiperescala están enfrentando mayores costos, proyectos pospuestos y decisiones difíciles sobre inversiones estratégicas, y advirtió que “la presión sobre el suministro de memoria podría persistir al menos durante los próximos dos años”.

Este panorama, dijo, está obligando a los líderes empresariales a replantear sus estrategias, ya que esperar no es una opción viable, ya que los costos de retrasar programas de transformación incluyen pérdida de productividad, aumento del gasto operativo y el riesgo de quedar rezagados frente a competidores más ágiles.