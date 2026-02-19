Servidores olvidados, la infraestructura “invisible” que pone en riesgo a las empresas

En muchas organizaciones, el mayor riesgo de ciberseguridad ya no proviene de un sofisticado malware ni de un ataque de día cero, sino de algo mucho más silencioso: activos digitales olvidados que siguen conectados a la red corporativa.

Servidores heredados, cuentas inactivas y repositorios en la nube abandonados se convierten en parte de la superficie de ataque y generan riesgos operativos, regulatorios y financieros que las empresas suelen subestimar. Así lo advierte la firma Kaspersky, que identifica esta “infraestructura invisible” como uno de los desafíos más críticos para los equipos de TI y seguridad de la información en este 2026.

Es que, a medida que las compañías migran sistemas, concluyen proyectos tecnológicos o atraviesan fusiones y adquisiciones, es común que queden sistemas conectados sin supervisión que ya no forman parte de la operación diaria, pero continúan consumiendo recursos, almacenando datos y, sobre todo, representan puntos vulnerables.

Servidores físicos o virtuales “olvidados” permanecen activos sin monitoreo ni controles de acceso adecuados, y también el software heredado y las dependencias desactualizadas dejan brechas críticas sin corregir durante años.

En paralelo, “cuando los activos dejan de ser visibles para los equipos de seguridad y TI, comienzan a operar fuera de los modelos de gobernanza de la organización”, explica Claudio Martinelli, director general para las Américas en Kaspersky. Según el directivo, además de elevar los riesgos cibernéticos, estos sistemas consumen recursos técnicos y financieros que podrían destinarse a iniciativas estratégicas.

Un problema global medido en millones de dispositivos El fenómeno no es marginal. Datos de Let’s Encrypt revelan que, en 2024, cerca del 50 % de las solicitudes de renovación de certificados provinieron de dispositivos que ya no estaban vinculados a sus dominios originales, lo que contribuye a un universo estimado de alrededor de un millón de dispositivos olvidados que aún permanecen conectados a la red global. Cada uno de ellos representa una posible puerta de entrada para los atacantes. Además, la falta de procesos sistemáticos de gestión de activos agrava el problema. El estudio ‘CISO Survey’ de Kaspersky, realizado entre 300 líderes de ciberseguridad en América Latina (incluidos Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú), muestra que muchas organizaciones siguen operando bajo modelos reactivos. Entre los hallazgos más relevantes de este informe se encuentra que el 46 % de los ejecutivos colombianos encuestados no cuenta con un calendario regular de evaluaciones de riesgo, al tiempo que el 54 % de los equipos de seguridad recopila inteligencia de amenazas de forma manual, lo que ralentiza la detección de activos desatendidos. Esta dependencia de procesos manuales dificulta mantener visibilidad sobre entornos híbridos cada vez más complejos. A su vez, desde la industria, la advertencia es clara: los atacantes no necesitan vulnerar sistemas críticos si existen accesos olvidados. “Un servidor viejo sigue conectado a tu red, pero nadie le instala parches. Una cuenta de alguien que se fue hace dos años todavía tiene credenciales válidas”, alerta Darío Arcos, CEO de GLab. “El problema no es que existan; es que nadie los vigila. Cada cosa conectada que nadie gestiona es una entrada que solo el atacante está mirando”, agrega. Según Arcos, estos entornos antiguos suelen conservar permisos amplios porque fueron creados cuando la organización era más pequeña y operaba bajo esquemas de confianza implícita, lo que hoy los convierte en un blanco ideal. Igualmente, María Claudia Ardila, directora de Ventas para Sudamérica Hispana de Sophos, asegura que uno de los primeros caminos de un ciberatacante para lograr sus objetivos es la vulnerabilidad, y contar en la organización con dispositivos obsoletos, cuentas o aplicaciones que se conecten a la red y no sean monitoreadas o estén actualizados; esto es abrirle la puerta al atacante. “Es por esta razón que temas con la administración y monitoreo de las identidades y de las aplicaciones es un pilar fundamental dentro de las estrategias de ciberseguridad en las organizaciones. Es no solo saber qué se conecta, sino quién se conecta y qué tanto acceso a información tendrá”, afirma Ardila.