El 76% de los profesionales de TI y seguridad sufre “burnout”

Un estudio reciente de Sophos, empresa de soluciones avanzadas de ciberseguridad, reveló que el 76 % de los profesionales de TI y seguridad experimentaron burnout en el último año, una problemática que compromete la continuidad operativa y pone en jaque las defensas corporativas.

El informe, titulado “Cómo abordar el agotamiento por ciberseguridad en 2025”, evidenció de igual forma que este desgaste profesional no se limita al ámbito emocional, sino que se extiende a consecuencias más graves para las empresas, como la reducción en la productividad, ya que cerca del 39 % de los especialistas afirmó que su rendimiento se debilitó, mientras que el 29 % debió ausentarse por motivos de agotamiento y otro 22 % ha contemplado renunciar.

A esto se suma el hecho de que los equipos extenuados cometen fallas, demoran respuestas y elevan el riesgo de brechas o interrupciones.

Así las cosas, los tres factores a los que los encuestados atribuyen que se desencadene este desgaste extremo son la constante evolución de herramientas de defensa (38 %); el carácter repetitivo, pero de altísima responsabilidad de las tareas (37 %); y la presión de amenazas que mutan sin tregua (34 %).

Según Sophos, este coctel de tensiones genera una presión casi permanente que, con cada año que pasa, empeora: el 69 % de los encuestados afirma que el problema de burnout aumentó entre 2023 y 2024.