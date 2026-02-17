La infraestructura “olvidada” se vuelve puerta de entrada para ataques

A medida que crece la infraestructura de una organización, suele ocurrir que, sin notarlo, esta empieza a acumular datos olvidados en sus rincones, y esos datos convertirse en riesgos crecientes. Servidores heredados, cuentas inactivas y repositorios en la nube que ya no se usan se vuelven puertas de entrada potenciales para ataques sofisticados, además de que pueden comprometer información sensible e ir en contra de las normas de protección de datos, alerta la empresa de ciberseguridad, Kaspersky.

Aunque ya no se usen en las operaciones diarias, estos activos “invisibles” permanecen conectados a la infraestructura corporativa, en muchos casos sin actualizaciones, monitoreo ni controles de acceso adecuados, lo que convierte a esta infraestructura en un enorme reto para los equipos de TI y de seguridad de la información, señalan desde Kaspersky.

A esto se suma:

el software heredado y las aplicaciones antiguas que suelen mantener dependencias desactualizadas, lo que deja vulnerabilidades críticas sin corregir durante años.

los servidores físicos y virtuales dejados atrás después de migraciones, fusiones, adquisiciones o la conclusión de proyectos de TI.

En 2024, cerca del 50 % de las solicitudes de renovación provinieron de dispositivos que ya no estaban vinculados a los dominios correspondientes, según datos de Let’s Encrypt –organización dedicada a la certificación digital–, lo que contribuye a un universo de aproximadamente un millón de dispositivos olvidados que aún permanecen conectados a la red global.

“Cuando los activos dejan de ser visibles para los equipos de seguridad y TI, comienzan a operar fuera de los modelos de gobernanza de la organización. Además de aumentar los riesgos cibernéticos, estos elementos consumen recursos técnicos y financieros que podrían destinarse a iniciativas estratégicas, impactando directamente en la eficiencia, el cumplimiento y la planificación a largo plazo”, declaró Claudio Martinelli, director general para las Américas en Kaspersky.