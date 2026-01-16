Los profesionales de TI no escapan a los efectos del burnout laboral

El burnout laboral es un fenómeno que cada día afecta a más trabajadores de diversas industrias y puestos en todo el mundo. Su impacto se relaciona con problemas como menor productividad, mayor ausentismo y rotación, y errores que pueden ocasionar pérdidas cuantiosas a las compañías.

Las empresas del sector tecnológico no se han quedado al margen de esta tendencia. En Chile, es un flagelo en franco ascenso, porque los equipos de TI suelen ser reducidos para la cantidad de responsabilidades que deben asumir, lo que provoca sobrecarga, menor margen de desconexión y, finalmente, burnout. En este sentido, cada vez son más los profesionales que buscan cambiar de trabajo para mejorar su calidad de vida.

Hoy, ese motivo aparece incluso por sobre los ingresos o la proyección. “Las razones suelen ser similares: extensas horas extra, climas laborales desgastantes, liderazgos poco cercanos y situaciones que terminan siendo gatillantes de estrés laboral”, señala Franco Toselli, socio y Business Partner de IT Hunters.

Un elemento que también ha influido en esta situación es el retorno al trabajo presencial pospandemia, que elevó el desgaste debido a los tiempos de traslados, el stress creciente por falta de tiempo y la enorme presión para entregar las tareas en plazo. Todo eso ha puesto en riesgo la calidad de los entregables y ha afectado la comunicación, colaboración y cordialidad en los equipos de trabajo.

“El aumento del burnout es un efecto silencioso del incremento de profesionales de TI con más de un trabajo o proyecto debido a la falta de especialistas en el mercado y al constante cambio tecnológico de las empresas. Sin embargo, aún hay muchos trabajadores remotos que arriesgan largas jornadas de trabajo y la fusión de su vida personal con la laboral”, resalta Ricardo Seguel, profesor de la Facultad de Ingeniería y Ciencias en la Universidad Adolfo Ibáñez y director de DTC Cyber.

Dentro de las empresas tecnológicas, aquellas dedicadas a la ciberseguridad han sufrido con fuerza el fenómeno del burnout. Según el reciente informe “Cómo abordar el agotamiento por ciberseguridad en 2025”, preparado por Sophos, el 76 % de los especialistas del sector ha sufrido este tipo de desgaste en el último año.

El tema es preocupante, ya que los equipos de ciberseguridad no sólo deben estar muy pendientes de los riesgos externos, como hackers o grupos de ransomware que extorsionan, sino también del flanco interno que reditúa directamente en la productividad. Según la investigación, casi el 39 % de los encuestados afirmó que su rendimiento se debilitó. Se estima que el costo por persona, al año, puede oscilar entre USD $4.000 y USD 21.000, por lo que es un tema que requiere ser atendido con urgencia en aquellas organizaciones que lo sufren.

En Chile, el panorama no es muy distinto. María Claudia Ardila, directora de Ventas de Sophos para el Sur de Latinoamérica, explica que, si bien las leyes relacionadas con ciberseguridad varían según los países, mientras más robustas sean, ayudan a establecer un estándar mínimo para las defensas, pues los atacantes no conocen fronteras y activan ransomware u otras amenazas desde lugares muy remotos. “Esto abre un flanco global al talento local, que muchas veces, y por temas de presupuesto, no sólo deben dedicarse a labores esencialmente estratégicas, sino que también deben estar presentes en la primera línea con tareas repetitivas, turnos de trabajo, etc.”, dice la experta.

¿Hay diferencia entre el burnout de empleados y el de directivos? A juicio de los expertos, existen diferencias en el agotamiento que sufren hoy los equipos de trabajo en las empresas, de acuerdo con su función o cargo dentro de la organización. Ricardo Seguel, de la Universidad Adolfo Ibáñez, señala que los profesionales TI se ven afectados por la carga operativa y el constante "apagar incendios", mientras que los gerentes y directivos cargan con la responsabilidad estratégica y emocional inherente a su rol, la falta de recursos humanos especializados en el mercado y recortes de presupuesto anual. A juicio de Franco Toselli, de IT Hunters, en los gerentes, el desgaste se relaciona más con la presión estratégica, la responsabilidad transversal y la necesidad de equilibrar operación y transformación digital. “Mientras los colaboradores se agotan por volumen de tareas, los líderes suelen hacerlo por tensión cognitiva y expectativas altas del negocio”, dice.