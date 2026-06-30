¿Qué libros moldean las conversaciones de los líderes tecnológicos de Latinoamérica?

Las decisiones más difíciles que enfrentan hoy los líderes tecnológicos de América Latina rara vez tienen respuestas técnicas. Dirigir equipos distribuidos entre distintos países, mantener una cultura organizacional durante el crecimiento, negociar con inversionistas o anticipar el impacto de la inteligencia artificial exige algo más complejo que conocimiento especializado. Exige criterio.

Ese criterio también se construye a través de la lectura. Las recomendaciones de empresarios, inversionistas y ejecutivos tecnológicos revelan tres preocupaciones que hoy estructuran buena parte de la agenda del ecosistema regional. Cómo liderar organizaciones distribuidas, cómo crecer y levantar capital sin desventajas informacionales y cómo entender la inteligencia artificial, cuyas implicaciones todavía se están definiendo.

La traducción al español de muchos libros de gestión, venture capital o inteligencia artificial puede tardar años. Para entonces, las ideas ya circularon en podcasts, conferencias y mesas de inversión. Por eso, quienes buscan mantenerse cerca de las conversaciones de frontera suelen leer directamente en inglés.

"Buena parte de las ideas que terminan transformando industrias empiezan a circular primero en inglés", dice Juan José Daza, director comercial y de Marketing de Buscalibre. "Los libros sobre inteligencia artificial, liderazgo o venture capital suelen aparecer meses antes en Estados Unidos o Reino Unido y, en muchos casos, nunca llegan a los catálogos de las librerías tradicionales de Latinoamérica", comenta.

El ejecutivo informa que el 5 % de las ventas de Buscalibre corresponde a títulos en inglés, una señal de que parte de los ejecutivos de la región prefiere acceder al conocimiento cuando todavía forma parte de la conversación activa.

Las recomendaciones de líderes tecnológicos permiten observar tres temas que hoy atraviesan al ecosistema tecnológico latinoamericano.

1. Modelos de liderazgo La expansión de empresas de tecnología hacia múltiples mercados puso límites al liderazgo jerárquico, pues la velocidad de respuesta se degrada cuando las decisiones deben escalar hasta una única figura de autoridad. Para Michael López, vicepresidente senior de soluciones contra fraude de AppGate, "liderar equipos regionales se trata de incorporar componentes culturales a la estrategia general. El libro 'Turn the Ship Around!', de L. David Marquet, centrado en empoderamiento y la responsabilidad, entrega lecciones clave como crear líderes en todos los niveles, delegar la toma de decisiones, fomentar el sentido de pertenencia y reducir los obstáculos", comenta. Por su parte, Amanda Jacobson, Chief Revenue Officer y cofundadora de Radar, cuestiona el marco con el que los líderes miden su propio desempeño. Cuando el éxito se organiza en torno a victorias discretas, el perfeccionismo se convierte en un freno. Su recomendación, 'Finite and Infinite Games', de James Carse, replantea qué significa "ganar". "Esa idea me ha retado a cuestionar el perfeccionismo en cada paso y a enfocarme en el largo plazo: qué estoy dispuesta a hacer para ganar una cuenta, qué necesito dejar ir y cómo alinear mis decisiones con aquello que fortalece a la empresa, al equipo y a la comunidad". Para liderar, muchas veces es necesario conocer otras culturas, otros modelos de negociación y de organización. Cuando las empresas buscan expandirse a nuevos mercados, se exponen a diversos modelos de liderazgo, y lo que funciona en una sede no necesariamente funciona bien en otra, porque cada cultura procesa de manera distinta la jerarquía, la retroalimentación, la confianza y la toma de decisiones. La discusión sobre liderazgo también ha comenzado a cuestionar atributos que durante años se consideraron incompatibles con la exigencia empresarial. Nathalia Landeta, CEO y cofundadora de Certena, encuentra esa reflexión en 'Feminine Intelligence', de Elina Teboul. "Hay una narrativa que por mucho tiempo nos dijo que, para liderar, había que endurecer ciertos rasgos, dejar de lado la empatía, la intuición, la cercanía. En este libro se desmonta eso con investigación y con historias reales. Lo que siempre consideré mi forma natural de liderar, construir desde la confianza, ser coherente entre lo que digo y lo que hago, ponerle cara humana al negocio y al equipo de trabajo resulta ser exactamente lo que las organizaciones más exitosas están cultivando hoy", señala. Landeta destaca que el liderazgo más efectivo surge de integrar fortalezas distintas y no de replicar un único modelo de autoridad.

2. El norte para levantar capital Negociar con un fondo de inversión sin dominar su lenguaje técnico es una desventaja. Los fundadores que llegan sin ese conocimiento suelen ceder en condiciones que solo comprenden cuando ya están firmadas. 'Venture Deals', de Brad Feld, aparece en las listas de directores como Nathalia Landeta, CEO y cofundadora de Certena, y Felipe Uribe, Managing Partner de Corteza Capital. "Es clave que entiendan muy bien los conceptos económicos y de control de la empresa que se discuten durante ese proceso, y que puedan hacer una lectura correcta de lo que está ocurriendo para poder manejar el proceso y que no termine el proceso manejándolos a ellos", explica Uribe desde su posición como inversionista. Herbert Schulz, CEO y fundador de Radar, también recomienda el título, y explica por qué: "Lo primero que siempre digo es que debes entender que el inversionista no tiene los mismos incentivos que el emprendedor. Es clave entender cómo piensa el inversionista y 'Venture Deals' es uno de los mejores libros para eso. Enseguida recomendaría 'The Hard Thing About Hard Things' de Ben Horowitz, porque muestra los problemas que nadie te enseña sobre crecimiento, contratación, despidos y liderazgo durante el escalamiento". Con una lógica similar de cambio de perspectiva, Daniel Villa, CEO de NYXN, recomienda 'The Secrets of Sand Hill Road' de Scott Kupor y Eric Ries. "Ayuda a entender lo que hay detrás de la toma de decisiones de inversión de los fondos: te pone del lado del fondo y así levantas con más empatía del otro lado", comenta.