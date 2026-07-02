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La IA acelera la demanda de electricidad y la adaptación de las redes eléctricas
Aunque cerca del 80 % de las empresas de servicios públicos esperan patrones de demanda más extremos y volátiles, 60 % prevén que la IA desempeñe un papel cada vez mayor en la mejora de la eficiencia de la red y en la obtención de mejoras operativas, pero muy pocas ya han implementado enfoques avanzados impulsados por IA.
La construcción acelerada de centros de datos que buscan soportar la demanda de IA no solo ha aumentado el consumo de electricidad, sino que también lo ha vuelto más difícil de predecir, lo que plantea un desafío para la planificación y el suministro de los sistemas eléctricos.
En los próximos tres a cinco años, se espera un aumento significativo en el consumo de electricidad derivado del entrenamiento y la inferencia de IA, de 25 % a 60 % de la demanda total de electricidad de los centros de datos, desplazando otras cargas de trabajo de TI, según el informe "La IA y la red eléctrica: definiendo el panorama energético de los centros de datos" del Instituto de Investigación de Capgemini.
Sin embargo, una gran mayoría de ejecutivos del sector eléctrico espera que esos picos de demanda se vuelvan más extremos y menos predecibles, y más de tres cuartas partes dudan si se podrán pronosticar con precisión las necesidades futuras de energía conforme las cargas de trabajo de IA se vuelvan cada vez más impredecibles.
Un momento de demanda eléctrica volátil e incierta
Hay una brecha, cada vez mayor, entre la demanda proyectada de energía que planifican las empresas de servicios públicos y la demanda real. La mayoría (67 %) de los ejecutivos del sector eléctrico, muestra el informe, se refiere a solicitudes de carga "fantasma" de centros de datos, de las cuales alrededor de dos de cada diez (19 %) nunca se materializan, lo que distorsiona los pronósticos y aumenta el riesgo tanto de sobreinversión como de subinversión.
Esa incertidumbre en los pronósticos genera un dilema significativo en la asignación de capital, tanto en las empresas de servicios como en la inversión de los hiperescaladores.
Las empresas de servicios públicos deben decidir no solo cuánta capacidad financiar, sino también dónde y cuándo priorizar las inversiones en la modernización de la red para sostener la demanda futura, evitando al mismo tiempo los activos varados. Más de tres cuartas partes (77 %) de las empresas de servicios públicos prevén dificultades para predecir con precisión la demanda futura, a medida que los patrones de consumo derivados de la IA se vuelven menos estables y más difíciles de modelar.
Los ejecutivos anticipan que esta variabilidad de la demanda se convertirá en un importante desafío para el sistema y exigirá nuevos enfoques de planificación y operación. Adicionalmente, el 68 % también anticipa escasez en la oferta de energía, ya que la demanda de los centros de datos crece más rápido de lo que pueden ampliar la infraestructura.
La concentración geográfica de los centros de datos agrava el desafío al generar una presión significativa sobre las redes locales. Más de la mitad de los ejecutivos del sector eléctrico identifican la concentración de carga como un obstáculo importante para un servicio confiable, mientras que los grandes conglomerados de instalaciones de alta densidad generan cuellos de botella localizados que afectan la estabilidad del sistema y la planificación de inversiones.
"La IA está transformando los sistemas eléctricos mucho más allá del crecimiento de la demanda. Está exponiendo restricciones estructurales en la capacidad de la red, la planificación y la disponibilidad de energía, al tiempo que hace que la demanda sea más dinámica y difícil de predecir", señaló Claire Gauthier, líder mundial de Energía y Servicios Públicos en Capgemini.
"El desafío ya no es solo cuánta energía se necesita, sino si puede suministrarse de manera confiable, dónde y cuándo se requiere. Las empresas de servicios públicos tienen un papel decisivo que desempeñar como coordinadores del sistema, aprovechando los conocimientos habilitados por IA para equilibrar los recursos de la red y de los clientes, acelerar la capacidad disponible y posibilitar la siguiente fase de crecimiento de los centros de datos", aseguró.
La IA también multiplica el desempeño de la red
Frente a este escenario, los ejecutivos del sector eléctrico ven la IA como un multiplicador de fuerza para la planificación y la confiabilidad de la red. Alrededor de seis de cada diez esperan que la analítica avanzada de IA genere mejoras superiores a 10 % en la reducción de fallas, la productividad operativa y la prevención y el restablecimiento de interrupciones.
De acuerdo con el informe del Instituto de Investigación de Capgemini, 45 % ya utiliza IA para optimizar la red, pero solo 16 % de las organizaciones del sector eléctrico han implementado enfoques más avanzados impulsados por IA para optimizar los flujos de energía, reforzar la resiliencia y mejorar el desempeño del sistema en tiempo real, a fin de mantenerse al ritmo de la demanda.
Según el informe, los plazos de construcción de infraestructura de red también constituyen una restricción crítica para absorber el rápido crecimiento de la demanda de los centros de datos de IA. Esto subraya la necesidad urgente de acelerar la modernización de la red eléctrica mediante la propia IA y las tecnologías climáticas, con el fin de garantizar un suministro energético confiable, asequible y sostenible.
Hacia una combinación energética equilibrada y diversificada
Para garantizar la confiabilidad y la resiliencia a largo plazo, el informe señala que es esencial una combinación energética diversificada, dado que la energía renovable por sí sola aún no puede suministrar energía continua a gran escala para los grandes centros de datos y las cargas de trabajo de IA. Así lo ve el 78 % de los ejecutivos del sector eléctrico y 73 % de los ejecutivos de centros de datos. Ambos grupos reportan inversiones activas en sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) para ayudar a cerrar la brecha.
Ya que las soluciones a largo plazo, como la energía nuclear (Small Modular Reactors), llevarán tiempo en implementarse, más de dos tercios (68 %) de los ejecutivos del sector eléctrico y de centros de datos a nivel mundial consideran el gas natural como una solución transitoria de corto plazo, hasta que las tecnologías de energía renovable y de almacenamiento puedan escalar. No obstante, esto genera tensiones con los objetivos de descarbonización.
"Tanto para los proveedores de energía como para los operadores de centros de datos, el principal desafío ya no es solo ampliar la capacidad, sino hacerlo en un contexto de incertidumbre, con limitaciones de tiempo y ante una complejidad creciente del sistema", concluyó Claire Gauthier. "El éxito dependerá de la capacidad de coordinar la inversión en infraestructura, el abastecimiento de energía y las operaciones impulsadas por la inteligencia artificial para gestionar tanto la escala como la volatilidad de la demanda, al tiempo que se logra un equilibrio entre la confiabilidad, el costo y la sustentabilidad", finalizó.
Para el estudio, el Instituto de Investigación de Capgemini encuestó a 612 ejecutivos senior del sector eléctrico (de nivel director o superior) de organizaciones con ingresos anuales superiores a 500 millones de dólares que trabajan activamente con centros de datos. Capgemini encuestó a 175 ejecutivos senior de organizaciones propietarias y operadoras de centros de datos con ingresos superiores a 250 millones de dólares. Los encuestados representaron a 21 países de Norteamérica, Europa, APAC y América Latina. La encuesta se realizó en enero de 2026.
La energía in situ, una opción viable
Ante las restricciones y los retrasos de la red, los centros de datos están migrando de enfoques de solo respaldo hacia soluciones primarias behind-the-meter (BTM) (incluyen generación in situ, almacenamiento o sistemas de gestión de energía que suministran electricidad directamente a las instalaciones de un cliente, sin pasar por la red de servicios públicos) y near-site.
Casi tres de cada diez afirman que ya despliegan soluciones de energía in situ; 39 % planea incorporar soluciones in situ/BTM en los próximos uno a dos años; y más de siete de cada diez esperan que estas soluciones reduzcan significativamente la dependencia de la red en un plazo de cinco años.
La mayoría (86 %) considera que la capacidad de operar de forma independiente de la red es una ventaja competitiva.
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