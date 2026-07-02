La IA acelera la demanda de electricidad y la adaptación de las redes eléctricas

La construcción acelerada de centros de datos que buscan soportar la demanda de IA no solo ha aumentado el consumo de electricidad, sino que también lo ha vuelto más difícil de predecir, lo que plantea un desafío para la planificación y el suministro de los sistemas eléctricos.

En los próximos tres a cinco años, se espera un aumento significativo en el consumo de electricidad derivado del entrenamiento y la inferencia de IA, de 25 % a 60 % de la demanda total de electricidad de los centros de datos, desplazando otras cargas de trabajo de TI, según el informe "La IA y la red eléctrica: definiendo el panorama energético de los centros de datos" del Instituto de Investigación de Capgemini.

Sin embargo, una gran mayoría de ejecutivos del sector eléctrico espera que esos picos de demanda se vuelvan más extremos y menos predecibles, y más de tres cuartas partes dudan si se podrán pronosticar con precisión las necesidades futuras de energía conforme las cargas de trabajo de IA se vuelvan cada vez más impredecibles.

Un momento de demanda eléctrica volátil e incierta Hay una brecha, cada vez mayor, entre la demanda proyectada de energía que planifican las empresas de servicios públicos y la demanda real. La mayoría (67 %) de los ejecutivos del sector eléctrico, muestra el informe, se refiere a solicitudes de carga "fantasma" de centros de datos, de las cuales alrededor de dos de cada diez (19 %) nunca se materializan, lo que distorsiona los pronósticos y aumenta el riesgo tanto de sobreinversión como de subinversión. Esa incertidumbre en los pronósticos genera un dilema significativo en la asignación de capital, tanto en las empresas de servicios como en la inversión de los hiperescaladores. Las empresas de servicios públicos deben decidir no solo cuánta capacidad financiar, sino también dónde y cuándo priorizar las inversiones en la modernización de la red para sostener la demanda futura, evitando al mismo tiempo los activos varados. Más de tres cuartas partes (77 %) de las empresas de servicios públicos prevén dificultades para predecir con precisión la demanda futura, a medida que los patrones de consumo derivados de la IA se vuelven menos estables y más difíciles de modelar. Los ejecutivos anticipan que esta variabilidad de la demanda se convertirá en un importante desafío para el sistema y exigirá nuevos enfoques de planificación y operación. Adicionalmente, el 68 % también anticipa escasez en la oferta de energía, ya que la demanda de los centros de datos crece más rápido de lo que pueden ampliar la infraestructura. La concentración geográfica de los centros de datos agrava el desafío al generar una presión significativa sobre las redes locales. Más de la mitad de los ejecutivos del sector eléctrico identifican la concentración de carga como un obstáculo importante para un servicio confiable, mientras que los grandes conglomerados de instalaciones de alta densidad generan cuellos de botella localizados que afectan la estabilidad del sistema y la planificación de inversiones. "La IA está transformando los sistemas eléctricos mucho más allá del crecimiento de la demanda. Está exponiendo restricciones estructurales en la capacidad de la red, la planificación y la disponibilidad de energía, al tiempo que hace que la demanda sea más dinámica y difícil de predecir", señaló Claire Gauthier, líder mundial de Energía y Servicios Públicos en Capgemini. "El desafío ya no es solo cuánta energía se necesita, sino si puede suministrarse de manera confiable, dónde y cuándo se requiere. Las empresas de servicios públicos tienen un papel decisivo que desempeñar como coordinadores del sistema, aprovechando los conocimientos habilitados por IA para equilibrar los recursos de la red y de los clientes, acelerar la capacidad disponible y posibilitar la siguiente fase de crecimiento de los centros de datos", aseguró.

La IA también multiplica el desempeño de la red Frente a este escenario, los ejecutivos del sector eléctrico ven la IA como un multiplicador de fuerza para la planificación y la confiabilidad de la red. Alrededor de seis de cada diez esperan que la analítica avanzada de IA genere mejoras superiores a 10 % en la reducción de fallas, la productividad operativa y la prevención y el restablecimiento de interrupciones. De acuerdo con el informe del Instituto de Investigación de Capgemini, 45 % ya utiliza IA para optimizar la red, pero solo 16 % de las organizaciones del sector eléctrico han implementado enfoques más avanzados impulsados por IA para optimizar los flujos de energía, reforzar la resiliencia y mejorar el desempeño del sistema en tiempo real, a fin de mantenerse al ritmo de la demanda. Según el informe, los plazos de construcción de infraestructura de red también constituyen una restricción crítica para absorber el rápido crecimiento de la demanda de los centros de datos de IA. Esto subraya la necesidad urgente de acelerar la modernización de la red eléctrica mediante la propia IA y las tecnologías climáticas, con el fin de garantizar un suministro energético confiable, asequible y sostenible.