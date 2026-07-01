Kyndryl: Los empleados siguen sin estar preparados para la IA
Mientras la adopción de la IA se acelera, las organizaciones buscan aumentar la conversión de inversiones en resultados, pero sus colaboradores no están lo suficientemente preparados para eso, señala informe de Kyndryl.
La brecha entre las expectativas y la ejecución de la IA se está ampliando, pero la preparación de los empleados en IA ha registrado una caída notable, revela el segundo Informe anual de Preparación de Personas de Kyndryl.
La investigación muestra que uno de los elementos más importantes para lograr el éxito al adoptar la IA es que las organizaciones rediseñen su trabajo y gestionen esos cambios en todos los niveles, no solo por contar con estrategias, casos de uso o tecnologías. Además, los datos muestran que la confianza en la IA puede generarse mediante cambios deliberados en el modelo operativo y la gobernanza. De acuerdo con Kyndryl, se espera que el gasto global en IA se acerque a los 700.000 millones de dólares este año.
"Este es un momento crítico para las empresas globales que luchan por adoptar la IA, rediseñar flujos de trabajo y buscar innovación, pero están descubriendo que sus mayores activos, su gente, necesitan más atención", dijo Kim Basille, CIO de Kyndryl. "Los datos muestran que las organizaciones que invierten en personas —ya sea replanteando roles y flujos de trabajo, dedicando recursos a la mejora de habilidades y la recapacitación, o guiando a los empleados en el cambio— están experimentando resultados positivos a un ritmo mucho mayor", añadió.
Mark Paulek, director de Recursos Humanos de Kyndryl, comentó que "la IA está remodelando el trabajo más rápido de lo que las organizaciones están remodelando su plantilla". "Los líderes que avanzan están alineando habilidades, roles y toma de decisiones con cómo está cambiando realmente el trabajo. Cuando las personas entienden su papel en ese sistema, la confianza y el rendimiento escalan juntos", agregó.
De acuerdo con el estudio, 57 % de los líderes empresariales afirma que la IA está integrada en los procesos empresariales centrales o se despliega ampliamente en toda la empresa, cuando el año pasado la cifra rondaba el 35 %. Sin embargo, solo el 32 % ha alcanzado al menos uno de sus dos principales objetivos, y apenas el 10 % ha alcanzado ambos.
El aspecto más desafiante en la adopción de la IA para los líderes es, sin dudas, la preparación de la fuerza laboral. Solo el 23 % de las organizaciones cree que sus plantillas están completamente preparadas para la IA (una caída de seis puntos respecto al año pasado) y el 79 % dice estar preocupado de que la velocidad de la IA supere a la fuerza laboral, la gobernanza y los modelos operativos de sus organizaciones.
Es que, a medida que más organizaciones adoptan agentes de IA autónomos, los líderes consideran que aumenta el riesgo de quedarse atrás. El 81 % de las organizaciones espera que los agentes de IA tomen decisiones impactantes para sus organizaciones el próximo año, pero solo el 25 % confía hoy en día en los resultados totalmente autónomos.
Es necesario preparar a los empleados para la IA
El reporte de Kyndryl especifica que, para preparar a sus colaboradores para un entorno laboral habilitado por IA, las organizaciones deben:
- Rediseñar los roles para el futuro: Mientras que el 58 % de los líderes afirma que la IA no ha cambiado significativamente su trabajo diario, el 61 % afirma que sus organizaciones ya han rediseñado los perfiles laborales y el 24 % está creando nuevos puestos centrados en la gestión de IA.
- Abordar las carencias de habilidades: La mitad de los líderes (52 %) afirma que se ha vuelto más difícil encontrar empleados con las habilidades adecuadas para avanzar en su estrategia de IA, y un tercio ha implementado programas de formación centrados en ayudar a los empleados a colaborar eficazmente con herramientas de IA.
- Construir confianza a través de la gobernanza: Un tercio de las organizaciones (33 %) afirma tener políticas claras sobre qué decisiones puede y no puede tomar la IA, y el 27 % utiliza un registro y capacidades de monitorización para todos sus sistemas de IA.
El reporte de Kyndryl indica que los empleados de las organizaciones con una gobernanza más sólida confían más en la estrategia y ejecución de la IA, y las organizaciones con alta confianza tienen muchas más probabilidades de reportar resultados transformadores de sus inversiones en IA.
El "People Readiness Report 2026" es un estudio global realizado a 1.100 líderes empresariales y tecnológicos de alto nivel en ocho países.
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