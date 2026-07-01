Kyndryl: Los empleados siguen sin estar preparados para la IA

La brecha entre las expectativas y la ejecución de la IA se está ampliando, pero la preparación de los empleados en IA ha registrado una caída notable, revela el segundo Informe anual de Preparación de Personas de Kyndryl.

La investigación muestra que uno de los elementos más importantes para lograr el éxito al adoptar la IA es que las organizaciones rediseñen su trabajo y gestionen esos cambios en todos los niveles, no solo por contar con estrategias, casos de uso o tecnologías. Además, los datos muestran que la confianza en la IA puede generarse mediante cambios deliberados en el modelo operativo y la gobernanza. De acuerdo con Kyndryl, se espera que el gasto global en IA se acerque a los 700.000 millones de dólares este año.

"Este es un momento crítico para las empresas globales que luchan por adoptar la IA, rediseñar flujos de trabajo y buscar innovación, pero están descubriendo que sus mayores activos, su gente, necesitan más atención", dijo Kim Basille, CIO de Kyndryl. "Los datos muestran que las organizaciones que invierten en personas —ya sea replanteando roles y flujos de trabajo, dedicando recursos a la mejora de habilidades y la recapacitación, o guiando a los empleados en el cambio— están experimentando resultados positivos a un ritmo mucho mayor", añadió.

Mark Paulek, director de Recursos Humanos de Kyndryl, comentó que "la IA está remodelando el trabajo más rápido de lo que las organizaciones están remodelando su plantilla". "Los líderes que avanzan están alineando habilidades, roles y toma de decisiones con cómo está cambiando realmente el trabajo. Cuando las personas entienden su papel en ese sistema, la confianza y el rendimiento escalan juntos", agregó.

De acuerdo con el estudio, 57 % de los líderes empresariales afirma que la IA está integrada en los procesos empresariales centrales o se despliega ampliamente en toda la empresa, cuando el año pasado la cifra rondaba el 35 %. Sin embargo, solo el 32 % ha alcanzado al menos uno de sus dos principales objetivos, y apenas el 10 % ha alcanzado ambos.

El aspecto más desafiante en la adopción de la IA para los líderes es, sin dudas, la preparación de la fuerza laboral. Solo el 23 % de las organizaciones cree que sus plantillas están completamente preparadas para la IA (una caída de seis puntos respecto al año pasado) y el 79 % dice estar preocupado de que la velocidad de la IA supere a la fuerza laboral, la gobernanza y los modelos operativos de sus organizaciones.

Es que, a medida que más organizaciones adoptan agentes de IA autónomos, los líderes consideran que aumenta el riesgo de quedarse atrás. El 81 % de las organizaciones espera que los agentes de IA tomen decisiones impactantes para sus organizaciones el próximo año, pero solo el 25 % confía hoy en día en los resultados totalmente autónomos.