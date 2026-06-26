Hay oportunidad para México en infraestructura de IA, pero hay que aprovecharla

La inteligencia artificial no crece de forma lineal, sino de manera exponencial, y esa distinción tiene consecuencias directas sobre la infraestructura que la sostiene. El entrenamiento y la operación de modelos cada vez más intensivos en cómputo han disparado la demanda de procesamiento y almacenamiento a niveles que los sistemas eléctricos, hídricos y financieros de muchas regiones no estaban diseñados para absorber.

Según estimaciones de KPMG México, el consumo global de electricidad asociado a los centros de datos podría incrementarse en más del 100 % hacia finales de la década. Ese dato tiene implicaciones estratégicas directas para los CIO y CTO que hoy están tomando decisiones sobre dónde colocar cargas de trabajo, con qué proveedores de nube o colocación operar y qué infraestructura propia construir o expandir.

De acuerdo con Guillermo Goñi, socio de Deal Advisory & Strategy de KPMG México, en ese contexto, México emerge como un mercado atractivo para captar parte de la expansión de los centros de datos en América del Norte. La lógica geográfica y económica se basa en la cercanía con el mercado de mayor demanda del mundo, el crecimiento sostenido de los servicios digitales en el país y la integración activa con cadenas de valor globales.

Sin embargo, Goñi, señaló los límites de ese argumento. "La materialización de esta oportunidad no será automática. Más allá del interés de inversión, el reto radica en desarrollar condiciones estructurales que permitan sostener esta infraestructura crítica", afirmó.

En otras palabras, la ubicación geográfica y el costo de operación ya no son, por sí solos, factores diferenciadores suficientes, y la competencia global por atraer nueva infraestructura digital hoy se define por la capacidad de ofrecer un entorno integral y operable a largo plazo.

Los cuatro cuellos de botella El análisis de KPMG México identificó cuatro restricciones estructurales que los tomadores de decisiones en tecnología deben tener presentes al evaluar estrategias de infraestructura en el país. La disponibilidad energética. La creciente demanda de potencia, combinada con limitaciones en la red de transmisión y largos tiempos de interconexión, está tensionando los sistemas eléctricos en diversas regiones. Para un centro de datos —cuya operación ininterrumpida es una condición no negociable—, la confiabilidad del suministro energético no es un factor de optimización, sino un requisito de existencia. El agua, que Goñi describió como "menos visible, pero igualmente crítico". Los centros de datos requieren volúmenes significativos del recurso para sus sistemas de enfriamiento, lo que introduce presiones adicionales sobre cuencas y sistemas hídricos que, en muchos casos, ya operan bajo estrés estructural. Este aspecto es especialmente relevante en una agenda donde los compromisos de sostenibilidad corporativa y ESG forman parte creciente de los criterios de gobernanza tecnológica. El territorio. La próxima ola de expansión global de infraestructura digital migra hacia ubicaciones fuera de los centros urbanos tradicionales, lo que implica desplegarla en nuevas geografías con menores niveles de madurez en materia de energía, conectividad y servicios de soporte. Para los equipos de tecnología que evalúan regiones emergentes dentro de México, esto significa un análisis más complejo que el simple costo por metro cuadrado o por kilovatio. El financiamiento. A pesar del interés del mercado, Goñi indicó que la magnitud de las inversiones requeridas —con estimaciones que alcanzan billones de dólares a escala global— empieza a tensionar la capacidad de los vehículos tradicionales de deuda, lo que afecta el ritmo de ejecución de nuevos proyectos.