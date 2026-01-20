Apps móviles amplían inclusión, pero bancos necesitan ampliar su mercado

La enorme penetración de teléfonos inteligentes entre la población, y con ella el uso de aplicaciones financieras y de banca móvil, están impulsando la inclusión financiera entre personas no bancarizadas. No obstante, aunque, en México, ya 81,4 % de las personas disponen de teléfono celular y 69,1 % usan la banca móvil para realizar operaciones financieras, según datos del INEGI, todavía existen barreras técnicas presentes en forma de sistemas heredados, silos de datos y falta de interoperabilidad, que siguen limitando el acceso pleno a servicios financieros.

Así lo señala el “Primer Índice de Inclusión Técnica” de Galileo Financial Technologies, que reúne respuestas de más de 600 responsables tecnológicos y ejecutivos de la región, cuyos datos muestran que 43% de los representantes del sector bancario en México reconocen la necesidad de ampliar el acceso a los servicios financieros a múltiples públicos, a través de múltiples dispositivos, con requisitos de seguridad y confidencialidad.

Esta es una visión compartida por agencias como la CEPAL y reportes de la industria, los cuales apuntan a que factores estructurales, como una infraestructura desigual, brechas de conectividad rural y limitaciones regulatorias, siguen condicionando el salto hacia una inclusión financiera universal. Tener un teléfono y una aplicación no garantiza inclusión si las instituciones no sortean las barreras técnicas que impiden ofrecer productos accesibles y seguros, afirman desde Galileo.

“La conectividad ya está en manos de la mayoría, pero la verdadera inclusión financiera se consigue cuando las instituciones rompen los silos técnicos y diseñan servicios pensados para todas las realidades: urbana y rural, joven y mayor, bancarizado y no bancarizado”, asegura Tory Jackson, jefe de Negocios y Estrategia de Galileo Financial Technologies.

El índice documenta, además, que muchas instituciones pierden oportunidades de negocio por no poder ofrecer servicios más inclusivos debido a limitaciones tecnológicas. En México, 51 % de los bancos estiman pérdidas de entre 5 % y 10 % debido a estas limitaciones. “Invertir en modernización tecnológica no es un lujo: es una estrategia para ampliar mercado. Las empresas que actualicen su infraestructura podrán transformar usuarios conectados en clientes activos y comprometidos”, resalta Jackson.