DOCSIS 4.0 trae una amplia gama de opciones para actualizar las redes de acceso

En la actualidad, y a corto plazo, los proveedores de servicios (PS) se encuentran con un panorama tecnológico inusual, a la vez diverso y flexible, a la hora de considerar la evolución de sus redes de fibra híbrida/coaxial (HFC). Históricamente, las redes de acceso de los PS han avanzado con una cadencia de actualización regular y ordenada al ritmo de la evolución de las normas. DOCSIS 1.0 se publicó en 1997, 2.0 en 2002, 3.0 en 2006 y 3.1 en 2013. Estos avances se han producido a intervalos regulares y han implicado actualizaciones específicas para apoyarlos a lo largo de un único camino tecnológico.

Sin embargo, con DOCSIS 4.0, publicado en 2019, ese camino antes recto y estrecho se divide, diverge y reconecta de formas que otros estándares no han ocasionado. Para los proveedores de servicios, esto es en realidad una buena noticia, ya que esta diversificación ofrece una mayor flexibilidad en la forma de migrar sus redes, en última instancia, a DOCSIS 4.0 unificado. El destino más probable para los proveedores de servicios en este ciclo, DOCSIS 4.0 unificado integra tanto las tecnologías ESD como FDx DOCSIS 4.0, lo que significa que los proveedores de servicios pueden adoptar cualquiera de ellas como paso intermedio sin preocuparse por quedar fuera del ecosistema.

En primer lugar, hay que resumir las distintas normas implicadas:

ESD, o DOCSIS de espectro ampliado, utiliza la multiplexación por división de frecuencia ortogonal (OFDM) para proporcionar 10 Gbps en bajada y 6 Gbps en subida, y una baja latencia de red.

FDx, o full duplex DOCSIS, ofrece velocidades simétricas multigigabit de subida y bajada, lo que resulta ideal para videoconferencias y otras aplicaciones que requieren un tubo ancho en ambas direcciones, con especial dependencia de la conectividad por fibra.

Tanto ESD como FDx forman parte de la norma general DOCSIS 4.0, pero sus especificaciones les impiden interconectarse directamente, por lo que los proveedores de servicios deben seleccionar los despliegues que mejor se adapten a sus necesidades. Por ello, cabría esperar que esta divergencia fuera un problema, como elegir entre los estándares de cinta de video VHS y Beta.

Afortunadamente, DOCSIS 4.0 unificado incorpora ambos, por lo que ningún operador se encontrará en un callejón sin salida en cuanto a infraestructura, y esto es lo que hace que la inusual diversidad de opciones actuales sea una gran ayuda para los operadores en 2025 y los años siguientes, ya que permite la adopción temprana del inmenso espectro de DOCSIS 4.0 sin obligar a una actualización de la red mayorista al mismo tiempo. Este es un beneficio particularmente valioso para los proveedores de servicios de nivel 2 y 3 que prefieren no absorber el costo y los requisitos de inventario por adelantado.

Además de ESD y FDx, D3.1Enhanced (D3.1E) ofrece una forma aún más económica para que los PS aprovechen de inmediato una parte sustancial de las velocidades de bajada de DOCSIS 4.0 mediante actualizaciones de software CMTS y despliegues sobre el terreno de dispositivos CPE de nueva generación, añadiendo canales OFDM adicionales a la infraestructura DOCSIS 3.1 de split medio y split alto para ofrecer un rendimiento de bajada de hasta 8 Gbps. Para los proveedores de servicios que trabajen con un ciclo de actualización a DOCSIS 4.0 más largo, esta opción supone un paso económico hacia velocidades similares a DOCSIS 4.0 a partir de módems actualizados.

La RF vuelve a ser el centro de atención

Las redes HFC prestan mucha atención a la parte de fibra, sencillamente porque la ampliación de los servicios de PS más allá de la red depende de la fibra de alto rendimiento. Los proyectos de infraestructuras nacionales dedicados a llevar la fibra a las comunidades rurales y subatendidas también han sido uno de los principales motores del crecimiento de las redes en los últimos años.

Pero, para habilitar las bandas DOCSIS 4.0 y ofrecer velocidades de red 10G, los proveedores de servicios de telecomunicaciones vuelven a centrar más su atención en el lado RF de la red, gracias sobre todo a los nuevos amplificadores que pueden soportar el espectro DOCSIS 4.0 de 1,8 GHz. Estos amplificadores son esenciales para ampliar el alcance de la red coaxial más allá de los nodos de fibra sin degradar el rendimiento de la red.

También en este caso, los proveedores de servicios están encontrando una gama inusualmente rica de opciones disponibles, ya que varios fabricantes nuevos y más pequeños ofrecen amplificadores con capacidad 10G. En un mercado altamente competitivo y de productos básicos, los proveedores de servicios deben aprovechar todas las economías a su alcance, y una gama más amplia de proveedores de soluciones sólo puede servir para reducir los costos. Mientras que los proveedores de servicios de nivel 1 son capaces de aprovechar las condiciones favorables por su escala, los más pequeños seguirán aprovechando las ventajas que ofrecen las múltiples tecnologías DOCSIS 4.0, así como los múltiples proveedores de soluciones de fibra y RF.

Redes HFC frente a acceso inalámbrico fijo

Los PS no solo compiten entre sí. En los últimos años, el acceso inalámbrico fijo (FWA) ha surgido como un negocio lucrativo para las redes celulares 5G y 4G. Utilizando el espectro sobrante para transportar tráfico de banda ancha, los operadores de redes móviles (ORM) pueden ampliar las relaciones establecidas con los clientes y preservar su fidelidad agrupando servicios celulares y de banda ancha a través de sus ondas. En algunos mercados, la FWA ha surgido como un fuerte competidor en la carrera por conectar comunidades rurales en las que el cable y la fibra aún no están plenamente implantados.

Al igual que las redes DOCSIS, FWA puede ofrecer conectividad de alta velocidad y –cuando se utiliza 5G– latencia extremadamente baja, importante para soportar muchas actividades en red, como la transmisión de video o los juegos competitivos. Conectadas a través de una estación base local y Wi-Fi integrada, las redes FWA son potencialmente capaces de llegar a un gran número de suscriptores comerciales y de consumo.

Aun así, la FWA se posiciona como un complemento y no como un sustituto de las redes HFC. Esto se debe a que la principal ventaja de las redes HFC, que no hará sino aumentar con el despliegue de las distintas versiones de DOCSIS 4.0, reside en la anchura de la tubería. Los flujos de subida y bajada de FWA están limitados en función de las bandas disponibles para el despliegue específico, y el rendimiento puede variar en función de otras demandas de la red que se gestionan minuto a minuto.

Las velocidades simétricas de subida y bajada de DOCSIS 4.0 unificado son, sencillamente, de una categoría totalmente distinta a las que ofrece FWA en estos momentos. Aunque en la mayoría de los casos FWA supone una ventaja de precio para el cliente, esa ventaja está limitada por sus actuales velocidades de 100 Mbps y es probable que se reduzca con el tiempo debido a la naturaleza actualizable de las redes de fibra. Para añadir espectro a un emplazamiento celular suele ser necesario añadir o sustituir antenas, radios, conectores y cableado, mientras que las redes DOCSIS 4.0 a menudo pueden añadir espectro mediante una actualización dividida, o a través del sistema de terminación de módem de cable virtual (CMTS) o el funcionamiento de la arquitectura de acceso distribuido (DAA).

Muchos caminos, un destino

En 2025, los PS seguirán caminos diferentes. Algunos tenderán un puente hacia el rendimiento descendente de DOCSIS 4.0 a través de DOCSIS 3.1E; otros desplegarán infraestructuras ESD y FDx en función de sus necesidades específicas de red. También dispondrán de un universo ampliado de proveedores de soluciones con los que trabajar. Sean cuales sean los primeros pasos, el único destino real a corto y medio plazo es DOCSIS 4.0 unificado, que incorpore las tecnologías ESD y FDx en una red HFC realmente revolucionaria.

Brian O'Neill es el vicepresidente de Ventas para la unidad de negocios de Solutiones de Redes de Acceso de Norteamérica en Commscope. Tiene más de 20 años de experiencia en el área de redes de acceso y ancha banda. Su carrera abarca diversos roles en gestión de productos, desarrollo de negocios y liderazgo en Ventas por toda Norteamérica, América Latina y EMEA. Tiene un grado de Bachelor of Science en Ingeniería Mecánica por The College of New Jersey y un MBA por la Universidad LaSalle.