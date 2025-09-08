Cerca de 80% de trabajadores considera que la tecnología no pondrá en riesgo su empleo

Terminó el Congreso Internacional TIC - Andicom en su versión número 40, con un balance de 6.200 participantes, provenientes de más de 35 países, e información de gran interés para asistentes, proveedores e industrias.

Entre las revelaciones que se dieron durante los tres días de evento, llevado a cabo en Cartagena (Colombia), el Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Cintel) –encargado de la organización del Andicom– presentó su estudio sobre el “Perfil del Consumidor Digital 2025” en Colombia, que indica que la adopción de inteligencia artificial (IA) está acelerando la transformación del consumo digital en Colombia.

La encuesta, realizada a más de 400 personas en todo Colombia, también encontró que el Smart TV es el segundo dispositivo en el hogar que está demandando más conectividad a internet, superando a las computadoras portátiles o de escritorio.

En ese sentido, un factor determinante del consumo digital es la confianza en internet, la cual determina la frecuencia de ciertos usos sobre otros. Mientras que pagar en internet y recibir llamadas de voz requieren altos grados de confianza digital, otros usos como buscar pareja en línea o realizar apuestas no demandan niveles tan elevados de confianza digital.

Con relación al uso de IA, se reveló que, pese a que la interacción con las aplicaciones de IA generativa se percibe simple, un 23 % de los usuarios digitales que no utilizan inteligencia artificial se mantienen reacios a usarla por considerarla como una nueva tecnología y un nuevo cambio de hábitos digitales.

“El 48 % de los usuarios de internet en Colombia ya han usado inteligencia artificial. Quienes se sienten seguros la usan con mayor frecuencia para resolver problemas relacionados con la escuela o el trabajo”, dijo Mario Castaño, director técnico de Cintel.

Por otro lado, Alejandro Gutiérrez, coordinador de Proyectos de Cintel, explicó que el 75,7 % de los encuestados considera que la tecnología en general no pondrá en riesgo su empleabilidad. “Sin embargo, el 44 % percibe que la IA podrá afectar su empleo en el futuro”, anotó.

Por eso, las fuentes de Cintel aseguran que la evolución del consumo digital de los usuarios de internet en Colombia reta a los gobiernos y a las empresas de diferentes tamaños a integrar rutas de apropiación de TIC diferenciadas en sus estrategias de transformación digital, para adaptarse así a las nuevas dinámicas del mercado y las expectativas de los consumidores digitales.