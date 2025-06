Planes de gestión de riesgos son prioritarios para empresas de México y Centroamérica

El rezago en innovación y transformación digital es el principal riesgo a enfrentar a largo plazo, es decir, durante los próximos dos o tres años para la mitad de las compañías en México (52 %) y Centroamérica (50 %). Así lo revela el estudio “Riesgos en México y Centroamérica 2025. Gestión estratégica y resiliencia ante un entorno global desafiante” de la firma de servicios profesionales de auditoría, impuestos y asesoría, KPMG México.

A corto plazo –en los próximos doce meses–, las empresas en México destacan como riesgos los cambios en el entorno geopolítico actual (75 %), la imposición de aranceles a importaciones del exterior (75 %), así como la inseguridad y la falta de Estado de derecho (69 %). En Centroamérica, por su parte, las organizaciones señalan los ciberataques (73 %), los cambios en el entorno geopolítico actual (70 %) y el riesgo de ser víctima de fraudes y robos (70 %).

“Las empresas son más conscientes de la necesidad de elevar su nivel de resiliencia frente a un panorama geopolítico, ambiental y social cada vez más retador. En este sentido, la gestión integral de riesgos es fundamental para anticipar posibles eventos y situaciones que permitan adaptar los modelos de operación para desarrollar ventajas competitivas”, señaló Juan Carlos Resendiz, socio líder de Asesoría en Gobierno Corporativo, Riesgo y Cumplimiento de KPMG México.

En cuanto a los escenarios con mayor probabilidad de materialización, las organizaciones en México y Centroamérica prevén repercusiones como la pérdida de clientes (54 % y 71 %, respectivamente) y la reconfiguración del modelo de negocio (42 % y 47 %). De manera particular, la reducción o suspensión de inversiones de capital (40 %) preocupa a las compañías en México, mientras que los ajustes relevantes en la estructura organizacional (41 %) constituye un tema de interés en Centroamérica.

Como medidas de mitigación, las organizaciones en México consideran implementar programas de capacitación (51 %) y definir un plan de gestión con escenarios alternos para riesgos con alta probabilidad de materialización (38 %), al igual que el desarrollo de políticas y procedimientos internos más robustos (37 %). En Centroamérica, en cambio, el primer paso sería el desarrollo de políticas y procedimientos internos más robustos (51 %), definir un plan de gestión con escenarios alternos para riesgos con alta probabilidad de materialización (47 %) y el desarrollo o fortalecimiento del plan de continuidad del negocio (39 %).

“El éxito de las medidas de prevención ante riesgos corporativos depende de la participación de todos los niveles de la organización. Asimismo, contar con un enfoque estratégico y holístico a largo plazo permite una mayor efectividad de las implementaciones, dando como resultado equipos de trabajo más ágiles y flexibles, capacitados para evaluar, identificar, monitorear, gestionar y prever los riesgos de manera oportuna”, destacó Federico García, socio de Asesoría en Gestión de Riesgos de KPMG Costa Rica.

Los expertos de KPMG resaltaron que, para lograr una gestión de riesgos eficiente, las herramientas tecnológicas son esenciales, ya que permiten automatizar determinadas actividades, optimizar tareas repetitivas y analizar grandes volúmenes de información. No obstante, las organizaciones aún no logran concretar su implementación, pues 39 % en México y 29 % en Centroamérica actualmente no utilizan habilitadores tecnológicos, aunque planean invertir en ellos a futuro.

“Contar con información íntegra y oportuna es clave en la gestión de riesgos, por lo que aprovechar la tecnología de manera adecuada permitirá una respuesta oportuna ante situaciones de riesgo que puedan afectar al negocio. Esto depende, en gran medida, de una estructura de gobierno corporativo sólida, con políticas y procedimientos claros, definidos y supervisados desde la Alta Dirección y los consejos de administración”, concluyó José Carlos Ortiz, socio de Asesoría en Gobierno Corporativo, Riesgo y Cumplimiento de KPMG México.

El estudio de KPMG se basó en una encuesta realizada durante el mes de abril de 2025, a más de 100 directivas y directivos pertenecientes a diferentes industrias en México y Centroamérica, tales como servicios financieros, manufactura, servicios, servicios especializados, consumo/retail, salud, transporte, construcción, alimentos y bebidas, entre otras.