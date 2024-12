Qlik incorpora IA generativa en solución de autoservicio

Qlik presentó en México su solución de IA de autoservicio Qlik Answers, diseñada para ayudar a las organizaciones a aprovechar el poder de la IA eliminando el riesgo, aceptando la complejidad y ampliando el impacto de la IA. La solución transforma los datos no estructurados en resultados prácticos a través de la IA generativa, lo que ofrece una capacidad de explicación completa.

Eduardo Kfouri, vicepresidente y gerente general de Ventas y Alianzas Latam en Qlik, indicó que la gestión de los datos se ha convertido en un reto enorme para las empresas debido a que requiere un gran esfuerzo, pero sobre todo una estrategia correcta. Según el experto, la IA no hará que desaparezca la analítica de datos, sino que la potenciará, siempre y cuando las empresas se enfoquen en lo que su negocio necesita.

“Se requiere un sólido cimiento de datos y analítica de extremo a extremo, que aproveche los flujos y la integración de los datos”, dijo Kfouri.”Los datos basura se pueden generar de manera exponencial. Por ello, se necesita calidad y limpieza de la información, porque los datos son los cimientos de la inteligencia y la IA”, subrayó. Aquí entra en vigor la “alfabetización en datos”, que consiste en hacer las preguntas correctas y sustentar las respuestas con información.

Para responder a esa necesidad, Qlik Answers combina la IA generativa con las capacidades de análisis de datos de confianza de Qlik para ofrecer resultados precisos y contextualmente relevantes a partir de amplias fuentes de datos no estructurados. “El 80 % de los datos que tiene una empresa son datos no estructurados, y el 70 % de los clientes no se da cuenta del valor de esos datos. Qlik Answers ayuda a aprovechar ese potencial no utilizado, con la ventaja de que se puede embeber en cualquier portal de una empresa. Así, los clientes pueden integrar la IA sin problemas en sus flujos de trabajo de inteligencia empresarial existentes, lo que garantiza un uso eficiente de los recursos y evita la deuda técnica”, comentó Arturo Jiménez, gerente de Ventas Enterprise de Qlik México.

Elementos claves convertir datos en resultados (y así acelerar la adopción de la IA) Reunir y transformar datos de todo tipo y fuentes. Manejar el dato como producto, impulsar la economía de datos y buscar un ROI de los datos. Datos confiables: Aplicar gobernanza para mejorar la confianza y la credibilidad de los datos. Aplicaciones enriquecidas para acceder a los datos, que permitan el a los consumidores de los datos. Usar las herramientas para analizar, predecir y responder, y así tomar decisiones informadas. Actuar, con base en las decisiones tomadas a partir de ese análisis.

"Qlik Answers está diseñado para ayudar a las empresas a utilizar datos no estructurados y tomar mejores decisiones", añadió Brendan Grady, vicepresidente ejecutivo y gerente general de la unidad de negocios de análisis de Qlik. "Esta solución integra nuestras fortalezas en análisis y datos con la IA generativa, brindando a los usuarios respuestas precisas a sus preguntas. Con Qlik Answers, ofrecemos una herramienta que respalda la traducción directa de datos no estructurados en resultados comerciales tangibles".

Arturo Jiménez explicó que la solución utiliza Retrieval Augmented Generation (RAG), que fusiona métodos de IA generativos y basados ​​en recuperación, para brindar un acceso confiable y eficiente a datos no estructurados. Esta técnica recupera dinámicamente documentos relevantes de bases de conocimiento preindexadas, y genera respuestas precisas y contextualmente relevantes. Al aprovechar los modelos generativos modernos, Qlik Answers puede interpretar y sintetizar información de diversas fuentes, brindando a los usuarios respuestas concisas y prácticas.

Además, Qlik Answers utiliza los conectores empresariales de Qlik para garantizar una integración perfecta con los sistemas actuales de las compañías, incluyendo la plataforma Qlik Talent Cloud, por ejemplo. “Estos conectores permiten que la solución acceda a una amplia gama de fuentes de datos no estructurados sin requerir un gran movimiento o reconfiguración de datos. Este enfoque no solo simplifica la implementación, sino que también mantiene la integridad y accesibilidad de los datos”, resaltó Jimenez.

Beneficios clave de Qlik Answers • Respuestas basadas en IA: Ofrece respuestas relevantes de bases de conocimiento seleccionadas, lo que mejora la utilidad de los datos no estructurados. • Implementación rápida: Es una solución lista para usar y ágil, lo que reduce el tiempo y la complejidad de la implementación. • Transparencia: Garantiza una explicabilidad completa con respuestas vinculadas a sus documentos de origen, lo que fomenta la confianza y la coherencia. • ​​Amplia conectividad: Se integra con los sistemas y plataformas existentes, utilizando los conectores empresariales de Qlik para acceder a una variedad de fuentes de datos no estructurados. • Eficiencia mejorada: Admite actividades y decisiones comerciales en tiempo real, lo que permite a los usuarios acceder rápidamente a la información relevante.

Ya que es una herramienta de autoservicio, además de que permite a los usuarios comerciales implementar y administrar asistentes de conocimiento impulsados ​​por IA fácilmente, también ofrece total explicabilidad y transparencia, de modo que las respuestas generadas por IA se pueden rastrear hasta sus fuentes originales. Esto permite a los usuarios verificar y confiar en la información presentada.

Qlik Answers se encuentra disponible a través del ecosistema de socios comerciales de Qlik, que incluye a: su mayorista TEAM; sus integradores de negocio Data IQ México, SeidorAnalytics e Iqnitia; y sus alianzas estratégicas con AWS, Snowflake e Insight Software.