Qué ocurre con el cifrado de datos en las empresas chilenas

En un mundo globalizado, donde el trabajo posee un formato altamente digital y muchos empleados laboran de manera híbrida, o completamente remota, la protección de los datos empresariales se ha vuelto una preocupación fundamental. En el caso de Chile, la nueva Ley Marco de Ciberseguridad marca un antes y un después en cuanto a la forma de proteger los datos.

La ley establece el “Principio de Seguridad Informática”, por el que toda persona tiene derecho a adoptar las medidas técnicas de seguridad informática que considere necesarias, incluyendo el cifrado. Mientras, las organizaciones tienen el deber de implementar un sistema de gestión de seguridad de la información, arriesgando incluso multas en algunos casos. Por esta razón, la encriptación tomará una posición protagónica en el nuevo escenario.

Francisco Silva, Kingston Technology Francisco Silva, Kingston Technology

“El cifrado de datos es una tecnología que existe en varios tipos, por lo que es extremadamente importante que los usuarios y empresas sepan diferenciarlos para elegir el que mejor se adapte a su presupuesto y necesidades”, comenta Francisco Silva, country manager para Chile y Perú de Kingston Technology.

Ricardo Seguel, Universidad Adolfo Ibañez Ricardo Seguel, Universidad Adolfo Ibañez

Así mismo, Ricardo Seguel, director académico del Magíster en Ciberseguridad de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez, explica que la encriptación o cifrado es la base de la protección para la confidencialidad de los datos, “la cual existe desde la época de los romanos, y en forma digital desde los orígenes de internet. Las empresas en Chile, con el boom de internet a fines de los 90 e inicios del 2000, han utilizado encriptación de llave pública - llave privada y cifrado simétrico con algoritmos estándares, que tienen su fortaleza en su base matemáticas de factorización de grandes números primos”.

El académico explica que todas las empresas utilizan algún medio de encriptación para cifrar datos en transporte “en las comunicaciones de punta a punta, por canales https para navegación web, para realizar transacciones y compras, para el envío y recepción de email, para la conexión sobre redes virtuales (VPN), para conectarse a redes internas de una organización, para videollamadas, entre otras. Además se utiliza la encriptación para cifrar los datos en reposo para resguardar la confidencialidad de datos almacenados en disco, en bases de datos y otros medios portátiles”.

Carlos Bustos, SONDA Carlos Bustos, SONDA

En este escenario, es importante comprender que la encriptación funciona en el trasfondo de lo que hacemos y no nos damos cuenta de que está ahí. “Por ejemplo, la mayoría de las empresas que certifican sus procesos en ciberseguridad encriptan las PC de sus usuarios. Para el usuario esto es trasparente, pero si alguien roba su computadora o el disco duro no va a poder acceder a la información a menos que lo desencripte o conozca la contraseña del usuario. Asimismo, la mayoría del tráfico web está encriptado, sólo que no nos damos cuenta de eso. En líneas generales, el 90 % de los datos en movimiento y alrededor del 15 % al 20 % de los datos en repositorios está encriptado. Si vamos a los datos en la nube, estos números aumentan al 40 % o 45%”, detalla Carlos Bustos, gerente corporativo de Ciberseguridad en SONDA.