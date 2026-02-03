HP: Solo 27% tiene una relación sana con su trabajo, pero la IA corregirá el rezago

En la relación que mantienen los trabajadores con su empleo, solo 27% de ellos tiene un vínculo saludable, revela el Workforce Relationship Index (WRI) de HP, que analiza a 25 mil empleados en 18 países. Esto implica que tres de cada cuatro empleados viven en desgaste, saturación o falta de herramientas adecuadas.

Más aún, solo uno de cada tres empleados siente que cuenta con los recursos tecnológicos necesarios; el resto opera con limitaciones que afectan su rendimiento. A la par, 71 % de los profesionales de TI cree que podría mejorar drásticamente la experiencia tecnológica del personal, pero solo un tercio de los directivos involucra a TI en ese proceso.

“Existe una disparidad importante entre lo que los colaboradores necesitan y la tecnología que reciben. Para HP, corregirlo es prioritario”, afirmó Raúl Aguilar, gerente de Categoría Comercial de HP México, durante la presentación del reporte.

El ejecutivo subrayó que mejorar la relación con el trabajo no solo aumenta la satisfacción interna, sino que también impacta directamente en los estados financieros de las empresas. Un empleado satisfecho puede ser hasta dos veces más rentable y generar 30 % más utilidades que uno que no lo está, señaló.

HP identifica seis factores críticos para una relación laboral sana:

Balance entre tareas productivas y administrativas;

Buena colaboración;

Tecnología funcional;

Flujo y foco sin interrupciones;

Metas claras;

Reconocimiento oportuno.

La IA, en especial en dispositivos locales, interviene en cada uno de estos elementos, por lo que la adopción acelerada de las AI PC –computadoras preparadas para utilizar herramientas de IA– impulsará una nueva etapa en productividad, seguridad, sustentabilidad y bienestar laboral, particularmente en México.

La IA ya está en todas partes, aunque la empresa no lo sepa Uno de los datos más reveladores fue que ocho de cada 10 empleados ya usan inteligencia artificial para trabajar, incluso sin autorización formal ni políticas claras, lo que puede llevar al uso de información sensible en plataformas abiertas. “Esto ocurre porque las organizaciones no les están dando herramientas seguras. La IA ya se adoptó, lo que falta es ordenarla”, explicó Aguilar. Siguiendo una tendencia global de inversión, entre el 60 % y 70 % de las empresas han decidido adelantar entre dos y tres años sus planes de actualización tecnológica a raíz de la IA, según estudios citados durante la charla. Para Carlos Sánchez, responsable de Desarrollo de Negocios de Qualcomm, esto tiene sentido porque considera que el futuro está en la inteligencia artificial local, no en la nube. El concepto clave es AI on device, donde los modelos y procesos de IA se ejecutan directamente en la computadora: Más de 45 TOPS de capacidad de cómputo;

Ejecución de modelos de hasta dos billones de parámetros sin conexión;

Seguridad total al evitar el envío de datos a servidores externos;

Menor consumo energético, lo que proporciona mayor autonomía. “Tener la IA contigo significa velocidad, seguridad y confiabilidad. Puedes usar tu asistente incluso en un avión. Si tienes batería, tienes IA”, dijo Sánchez. Gracias a la integración del NPU, las AI PCs pueden ejecutar tareas de inteligencia artificial de forma simultánea sin afectar el desempeño general del sistema, manteniendo la estabilidad, la fluidez y la autonomía necesarias para acompañar jornadas laborales completas y esquemas de trabajo cada vez más flexibles. Países como Emiratos Árabes registran adopciones de IA de 64 %, mientras México tiene un 14 % de adopción, por lo que es necesario acelerar la curva tecnológica, comentó Prine Cano, líder de Sustentabilidad en HP Latinoamérica. “Un país que adopta la IA rápido es un país más competitivo. Así como ocurrió con internet, vendrá un momento en el que dejará de hablarse de adopción y simplemente será parte del día a día”, sostuvo. Si bien el uso de la IA hará que desaparezcan algunos roles, también traerá otros nuevos. “Habrá tareas automatizadas, pero también aparecerán trabajos que hoy no existen. Lo relevante es aprender a trabajar con la IA, no contra ella”, aseguró Carlos Sánchez.

Sustentabilidad en toneladas recicladas Al hablar de sustentabilidad, Prine Cano compartió que la compañía ha reincorporado unas 450 mil toneladas de materiales reciclados (más de 5 mil millones de libras) que incluyen aluminio, magnesio, plásticos reciclados e incluso residuos electrónicos. Además, HP opera programas de reciclaje gratuitos para empresas que incluyen certificados ambientales y aprovechamiento de materiales en nuevas líneas de productos. “Es una emergencia global. El calor extremo, el uso de energía y los residuos electrónicos exigen cambios reales. La sustentabilidad no es maquillaje, es parte de nuestra identidad”, destacó.