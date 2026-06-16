Bitso anunció el inicio de la era de las finanzas híbridas

Las stablecoins se han convertido en el activo digital número uno en América Latina al concentrar 40 % de todas las compras de activos digitales en la región, superando por primera vez a bitcoin. Así lo señala el informe “Stablecoin Landscape in Latin America” de Bitso, presentado durante el primer día de la Stablecoin Conference 2026 en la Ciudad de México.

El reporte, que analiza la adopción y el uso de activos digitales entre una muestra de más de 1.900 clientes institucionales de Bitso Business durante la primera mitad de 2026, también reveló un aumento interanual (YoY) del 81 % en el volumen total de pagos (TPV) en stablecoins para los clientes B2B y la convergencia estructural entre DeFi y TradFi. Además, declaró el auge de una nueva era de finanzas híbridas.

El hecho de que 60 % de todos los nuevos clientes corporativos incorporados a Bitso Business en 2026 fueran bancos e instituciones financieras tradicionales se puede tomar como una clara señal de la adopción institucional generalizada, señala el reporte. Este porcentaje superó el de las compañías tradicionales de la economía real (33 %) y las empresas nativas del ecosistema cripto (7 %).

Esta convergencia marca la transición hacia lo que Bitso denomina la era de las “Finanzas Híbridas” (HyFi), en la cual, por un lado, los gigantes de la banca global y las principales fintech están desarrollando de manera acelerada capacidades relacionadas con los activos digitales; y por otro, las empresas de activos digitales están expandiéndose hacia servicios e infraestructura financiera regulados.

En lugar de operar como sistemas aislados, la confianza y la escala propias de las finanzas tradicionales se están fusionando con la programabilidad y la velocidad inherentes a la tecnología blockchain, dando lugar a una arquitectura financiera moderna e integrada.

“Estamos entrando en una era de sistemas financieros híbridos en la que ya no se trata del mundo de las finanzas tradicionales y el de los activos digitales, sino que, en realidad, se trata de un conjunto de empresas, personas y negocios que intentan crear soluciones para el mundo de forma integrada”, afirmó Daniel Vogel, CEO y cofundador de Bitso.

Nueva infraestructura global de pagos FX y otras novedades de Bitso Business

Uno de los anuncios más importantes en el segundo día de la Stablecoin Conference 2026 fue la expansión de las operaciones de Bitso Business, la división B2B de Bitso, hacia Asia, impulsada por la creciente demanda de empresas asiáticas interesadas en establecer operaciones y alianzas en América Latina. Ahora, la infraestructura de Bitso ya habilita activamente estos corredores mediante canales regulados y alineados con los requisitos de cumplimiento normativo.

Además, Bitso Business lanzó una API diseñada para el mercado colombiano con la cual busca ofrecer a sus clientes una experiencia integral de pagos en tiempo real en el país. La compañía también anunció nuevas incorporaciones a su portafolio de inversiones al revelar a los ganadores de The Push 2026, su aceleradora global anual para startups enfocadas en stablecoins.

"A medida que Bitso Business se expande a nivel global, también aborda la principal preocupación de las instituciones financieras: el cumplimiento normativo y la confianza", señaló Imran Ahmad, COO de Bitso y director general de Bitso Business. "Durante más de una década, hemos priorizado la seguridad por encima del crecimiento acelerado. Cada vez que lanzamos un nuevo producto o entramos a un nuevo mercado, nos aseguramos de cumplir plenamente con la regulación desde el primer día”, comentó.

Ahmad subrayó que la empresa ha trabajado durante más de diez años “junto a reguladores y autoridades locales para construir una infraestructura sólida y confiable, y es precisamente esa base la que hoy nos permite conectar de manera fluida América Latina con Asia, ofreciendo a nuestros clientes una vía segura para mover liquidez entre continentes".