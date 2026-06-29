Genesys impulsa la orquestación de experiencias con IA agéntica

La conversación sobre inteligencia artificial empresarial está pasando de la IA generativa y la capacidad de los modelos para generar contenido y responder consultas, hacia los agentes de inteligencia artificial, capaces de tomar decisiones y ejecutar tareas de manera autónoma dentro de procesos empresariales. Este cambio, para Genesys, transforma la manera en que las organizaciones gestionan la experiencia del cliente, pero también introduce nuevos desafíos en materia de seguridad, gobernanza y cumplimiento normativo.

“Somos la primera plataforma que ya tiene agentes virtuales agénticos”, afirmó Mauricio García-Cepeda, vicepresidente y director general en México de Genesys, quien explicó que la plataforma de Genesys incluye agentes virtuales de IA construidos sobre large action models —modelos grandes de acción— para distintas industrias y verticales, en lugar de los grandes modelos de lenguaje de la IA generativa convencional.

Además, la empresa lanzó AI Studio, una herramienta que permite a equipos de negocio, sin necesidad de perfil técnico, construir sus propios agentes virtuales internos, sujetos a revisión de gobernanza antes de salir a producción.

Mauricio García-Cepeda Mauricio García-Cepeda

García-Cepeda subrayó la importancia de distinguir entre automatizaciones simples e inteligencia artificial agéntica. "La palabra ‘agéntico’ es muy importante porque toman acción. Es la diferencia entre tomar acción o únicamente darte una respuesta", indicó, poniendo como ejemplo el agente virtual que, además de responder a una consulta sobre disponibilidad de vuelos, puede hacer una reserva, gestionar el hotel y coordinar el servicio de renta de auto, sin intervención humana.

Seguridad y control para evitar acciones erróneas El punto central para las organizaciones radica en cómo integrar los agentes de IA dentro de procesos empresariales existentes sin comprometer la seguridad, la privacidad o la calidad de las interacciones, pues su capacidad de actuar sobre sistemas empresariales eleva los riesgos asociados a errores, uso indebido de información o decisiones fuera de contexto. García-Cepeda aseguró que el entusiasmo alrededor de la inteligencia artificial no elimina la necesidad de mantener controles rigurosos sobre los datos, los procesos y las decisiones automatizadas. Además, enfatizó que las organizaciones deben incorporar prácticas relacionadas con cumplimiento normativo, seguridad, privacidad y diseño responsable de agentes antes de escalar este tipo de tecnologías. "El marco de gobernanza para tener esas barreras y fronteras de seguridad permite utilizar la información de una manera adecuada", comentó, señalando que han colocado mecanismos para evitar comportamientos no deseados y garantizar que los agentes operen dentro de parámetros definidos por la organización. La gobernanza, agregó, es un elemento tan importante como la propia capacidad de inteligencia artificial.

No hay receta única para lograr ROI de la IA Amanda Andreone Amanda Andreone Ante la pregunta de cuándo y cuánto se logra un retorno en la inversión en inteligencia artificial, Amanda Andreone, vicepresidenta de Genesys para América Latina, sostuvo que no hay una fórmula universal. "No hay una receta única. La IA tiene que hacer su papel en mi stack tecnológico, pero tener tecnología muchas veces no hace sentido si sólo es para hacer un check", dijo. La razón es que el ROI depende directamente del nivel de madurez organizacional que se tenga, y de la disposición a modificar procesos internos. La experta recomendó comenzar por los casos de uso que generan resultados a corto plazo —como los copilots que escuchan llamadas en tiempo real y sugieren respuestas desde la base de conocimiento de la organización— para construir desde ahí una hoja de ruta más amplia. Además, la ejecutiva fue enfática al indicar que la IA no viene a sustituir empleados, sino "para escalar todo lo que nuestra capacidad humana hoy no puede escalar porque estamos metidos, muchas veces, en tareas [en las] que ya no necesitamos estar".

De centro de costos a centro de ingresos Andreone explicó que Genesys está impulsando la visión de que los centros de atención dejaron de ser unidades de costo orientadas a resolver problemas al menor gasto posible. "Las empresas que entienden que estos centros de atención ahora son centros de revenue, son centros de relacionamiento, logran que el cliente quiera quedarse con la marca", señaló, citando el reporte "State of CX" elaborado por la propia compañía, que indica que el 35 % de los clientes abandona una marca tras una experiencia negativa. La experta enfatizó que transformar la experiencia del cliente no se trata de adoptar una tecnología, sino de cambiar los procesos y la cultura de las personas dentro de las empresas para resolver los puntos de fricción en la jornada del cliente. "El desafío de las compañías es trasladar el centro de atención al cliente, que era un centro de costos, que estaba en la línea de costos de la compañía, a un centro de excelencia de relacionamiento que busca, más que atender al cliente, fidelizarlo para que sigamos teniendo una relación por muchos años", recomendó. Este cambio, detalló Andreone, implica dos condiciones estructurales: una omnicanalidad real, definida como la capacidad de reconocer al cliente y retomar su trayectoria de interacción sin importar el canal por el que regrese, y

el empoderamiento del colaborador interno. "Lo primero son tus colaboradores porque si no, no puedes realmente atender bien a tu cliente", complementó Mauricio García-Cepeda. "Hay que empoderar a tus colaboradores para poder dar ese Customer Experience de excelencia", remarcó. Este empoderamiento se traduce en información en tiempo real disponible en pantalla para los colaboradores con el historial del cliente, el contexto de interacciones previas, próximas acciones sugeridas por la inteligencia artificial, e incluso alertas sobre el tono emocional de una llamada cuando empieza a tensarse.