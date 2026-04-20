México invierte menos en ciberseguridad que el estándar global

Las empresas mexicanas destinan apenas el 3,4 % de su presupuesto de TI, en promedio, a la ciberseguridad, cifra que se sitúa entre dos y cuatro veces por debajo del estándar global (entre el 7 % y el 15 %), a pesar de que el país concentra alrededor del 55 % de las amenazas cibernéticas de América Latina, de acuerdo con datos de IDC México y Kaspersky analizados por IQSEC.

Durante el primer semestre de 2025, México registró 40,6 mil millones de intentos de ciberataque, según datos de Fortinet, y 47 % de las organizaciones reportó pérdidas de entre 100 mil y 10 millones de dólares por brechas de seguridad (PwC, 2025).

La brecha se amplía al analizar la inversión con respecto a los ingresos. Mientras las comparaciones internacionales recomiendan destinar entre 0,4 % y 1,5 % de la facturación anual a la ciberseguridad, en México el promedio ronda apenas el 0,10 %, según estimaciones basadas en IDC México (2025), PwC (2025) y Kaspersky (2025). "Para una empresa con ingresos de mil millones de pesos, eso equivale a destinar poco más de tres millones de pesos anuales a ciberseguridad, frente a los 10 millones que marcarían el piso del estándar recomendado", explicó Sergio Navarro, director de Preventa de IQSEC.

Sin embargo, existe un punto de inflexión. Según el estudio “Inversión en Ciberseguridad en México” de IQSEC, el 86 % de las empresas en México planea aumentar su inversión en ciberseguridad durante 2026, especialmente en áreas de mayor prioridad como:

detección de amenazas mediante inteligencia artificial (63 %),

gestión de identidades (55 %),

protección de datos (51 %),

seguridad en la nube (46 %) y

evaluaciones de vulnerabilidad (44 %).

"Llevamos años advirtiendo que la pregunta no es si una organización va a ser atacada, sino cuándo. Lo que estos datos confirman es que la subinversión sistemática en ciberseguridad no es solo un riesgo técnico: es un riesgo financiero y de continuidad del negocio que muchas organizaciones aún no han traducido a su lenguaje directivo", señaló Navarro.