Por qué X abandona Brasil y qué repercusiones tendrá su salida

La reciente decisión de la plataforma X, antes conocida como Twitter, de cerrar sus operaciones en Brasil ha generado un torbellino de reacciones y especulaciones sobre las consecuencias para los usuarios –que se preguntan si se trata de una medida temporal o permanente– y el futuro de las redes sociales en el país.

Exploramos brevemente las razones de esta salida, las implicaciones para los usuarios y la perspectiva del gobierno.

Antecedentes de la salida

Todo empezó cuando el gobierno brasileño pidió a Elon Musk, propietario y CEO de X, que inhabilitara siete cuentas. En lugar de vetar esas cuentas, X anunció el sábado 17 de agosto que cerraba todas las operaciones en Brasil, con efecto inmediato, después de 12 años de operaciones y a pesar de que el país sudamericano era el sexto mayor usuario de X en el mundo.

La decisión se tomó después de que el juez del Tribunal Supremo Federal, Alexandre de Moraes, ordenara la detención de Rachel Conceição, representante legal de la empresa en el país, “por desobedecer una orden judicial”. Entonces, Musk justificó su decisión de cerrar la sede brasileña por las “exigencias de censura” del ministro del Tribunal.

A ordem de Moraes para a X do dia 8 de Agosto esta em violação frontal da lei brasileira, conforme postado en uma conta de X, @AlexandreFiles, criada “para revelar as diretivas ilegais emitidas a X pelo Ministro do STF do Brasil.”

La orden que Moraes dio a X el 8 de agosto viola directamente la ley brasileña, según publicó la cuenta de X de @AlexandreFiles, creada “para revelar las directivas ilegales emitidas a X por el Ministro del Tribunal Supremo de Brasil”.

La cuenta @GlobalAffairs publicó su postura en un post, en el que explica que Alexandre de Moraes amenazó a su representante legal en Brasil con la cárcel si no cumplían sus órdenes de censura. “Lo hizo en una orden secreta, que compartimos para exponer sus acciones. A pesar de que nuestros numerosos recursos ante el Tribunal Supremo no fueron escuchados, de que el público brasileño no fue informado de estas órdenes, y de que nuestro equipo brasileño no tiene ninguna responsabilidad ni control sobre el bloqueo de contenidos en nuestra plataforma, Moraes optó por amenazar a nuestro equipo en Brasil en lugar de respetar la ley o el debido proceso. Como resultado, para proteger la seguridad de nuestro equipo, hemos tomado la decisión de cerrar nuestras operaciones en Brasil, con efecto inmediato. Sin embargo, el servicio X sigue estando disponible para los brasileños”.

Sin embargo, el ministro del Tribunal ordenó a la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) que tomara las medidas necesarias para bloquear la red. La decisión del ministro se produjo después de que Musk cerrara la oficina de la red X en Brasil y despidiera a los empleados, incluidos los representantes legales de la empresa.

Según la BBC, el sábado 31 de agosto, los usuarios de internet en Brasil ya no pudieron acceder a X. “El texto también establece un plazo de hasta cinco días para que todos los involucrados en la operación, incluyendo compañías telefónicas y servidores, cumplan con el bloqueo de la plataforma”, dice el artículo de la BBC.

La decisión de Elon Musk de retirar X de Brasil no se ha tomado a la ligera. Según los informes, la medida está vinculada a una serie de cuestiones relacionadas con la regulación y la presión sobre la moderación de contenidos. La plataforma se ha enfrentado a importantes retos en Brasil, incluidos exigencias legales que demandan una mayor responsabilidad sobre el contenido publicado por los usuarios. Musk, conocido por su controvertida postura sobre la libertad de expresión y la moderación, parece haberse desmarcado de este complicado entorno regulatorio.

Como respuesta a este decreto del Gobierno brasileño, Musk dijo que comenzará a publicar la “larga lista de crímenes” cometidos por el magistrado, acompañada de una lista de las “leyes brasileñas que violó” con su decisión. “Está claro que él no tiene que cumplir con las leyes de los Estados Unidos, pero debe cumplir las de su propio país”, dijo el magnate en una cadena de mensajes publicados en su cuenta en las redes sociales, donde acusó al magistrado de ser “un dictador y un fraude”.

Según CNN Brasil, la salida de X puede verse como una estrategia para evitar conflictos legales y operativos que podrían poner en peligro la integridad de la plataforma. Esta decisión también refleja una tendencia más amplia entre las plataformas digitales que buscan operar en entornos donde las normas son más favorables para su funcionamiento.