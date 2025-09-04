Predomina el nerviosismo en el sector TIC de México

Asuntos tanto internos –como la inseguridad, el lento crecimiento económico o las reformas al poder judicial– como externos –la amenaza de aranceles por parte de Estados Unidos– están poniendo bastante presión a los negocios TIC en México.

Esto se refleja en una menor demanda de proyectos de transformación y modernización de infraestructuras para empresas y gobiernos, así como un menor ritmo de compras de dispositivos en segmentos residenciales. Así, por ejemplo, durante el pasado mes de agosto, el indicador de ventas cerradas del sector TIC se redujo 2,8 unidades, consolidándose en 59,6, el nivel más bajo desde enero de este año.

Por otro lado, la expectativa de ventas para septiembre tiene un ligero crecimiento de 0,8 puntos con respecto a agosto, ante un posible coletazo por las compras del “Regreso a Clases”, y la aprobación de algunos presupuestos para el mes.

Sin embargo, el indicador más relevante, el optimismo trimestral, está rozando los 50,7 puntos; es decir, seis unidades menos que en julio de 2025, y siete unidades menos con respecto a agosto de 2024. Es importante recordar que, cuando el índice queda por debajo del umbral de 50 puntos, anticipa una contracción y, de 12 meses a la fecha, el indicador ha estado en dos ocasiones por debajo de este umbral: en octubre de 2024 y en abril de 2025.

Estas señales sugieren que cualquier empresa que participe en el sector TIC debe prevenir un escenario de bajo o nulo crecimiento, y tomar las medidas correspondientes para proteger al negocio ante los embates actuales.

Estrategias de inversión del sector TIC

Se preguntó a los panelistas en línea cómo ha evolucionado su estrategia de inversión en tecnologías emergentes durante 2025, y qué retorno de inversión han observado hasta ahora. Sus respuestas fueron analizadas y sintetizadas en cuatro grandes categorías:

Retrasos y problemas de ejecución de nuevos proyectos: 29 % señala que el entorno ha ralentizado la ejecución y los retornos de inversiones, debido a que la incertidumbre ha mermado el apetito por adoptar nuevas tecnologías para mejorar las eficiencias, aunque también reconocen que, de no hacerlo, quedarían rezagados frente a la competencia.

Inversiones en IA: 23 % de los negocios TIC orienta sus inversiones hacia implementaciones de inteligencia artificial, con el objetivo de potenciar los procesos de marketing, comerciales, aumentos en la productividad del personal, y también para desarrollo de software. Algunos participantes destacan ahorros en ciertos procesos de hasta 25 %, y retornos muy satisfactorios.

Sin inversiones: 14 % de los participantes admite que no tiene en puerta ningún plan de inversión para adoptar nuevas tecnologías, ante el actual escenario que limita la capacidad de destinar recursos para innovar.

14 % de los participantes admite que no tiene en puerta ningún plan de inversión para adoptar nuevas tecnologías, ante el actual escenario que limita la capacidad de destinar recursos para innovar. El restante 26 % tiene un grupo heterogéneo de proyectos, desde reforzar la ciberseguridad e inversiones en marketing y publicidad, hasta la mejora de experiencia de clientes e inversiones no especificadas.

La evidencia, pues, indica que existe un grupo avanzado dentro del sector TIC (23 %) que ya está tomando ventaja de la IA para ser más productivos, marcando la pauta en medio de tan complejos escenarios internos y externo.

Nota de la editora: La columna fue editada para seguir el estilo editorial del portal.

Alejandro Vargas González es gerente senior de Desarrollo de Negocios y consultor en Select. Anteriormente, fue gerente de negocios y analista del mercado TI en la misma consultora y analista asistente en la Secretaría de Relaciones Exteriores del gobierno de México. Puede revisar la versión original de este artículo en el sitio de Select.