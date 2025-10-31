La ciberseguridad no es una capa adicional: debe insertarse en los procesos

Estamos presenciando una acelerada carrera tecnológica en la que las empresas acumulan soluciones de seguridad sin una visión integral. Este enfoque fragmentado genera un ruido ensordecedor: los equipos de seguridad reciben miles de alertas cada día, pero podrían estar dedicando hasta el 70 % de su tiempo a perseguir fantasmas, en lugar de abordar amenazas reales. Así que el reto ya no está en detectar más, sino en detectar mejor, aportando contexto y significado a las alertas.

Este problema tiene su origen en una visión de la ciberseguridad como una capa adicional, en lugar de considerarla como un componente nativo de los procesos empresariales. Las herramientas operan de forma aislada, generando alertas descontextualizadas que dificultan a los analistas distinguir eficazmente entre incidentes genuinos y eventos benignos. La inteligencia artificial y la automatización, si no se orquestan dentro de un marco estructurado de procesos, siguen siendo asistentes en espera, en lugar de aceleradores de valor.

Por lo tanto, los avances en ciberseguridad no vendrán de una nueva tecnología de detección, sino de nuestra capacidad para integrar la inteligencia artificial y la automatización en el núcleo de los procesos empresariales. Cuando la seguridad se diseña como parte integral del flujo de trabajo, se beneficia del contexto del negocio, de la gobernanza de datos en tiempo real y de los puntos de control humano, cuando son necesarios.

Los avances en ciberseguridad no vendrán de una nueva tecnología de detección, sino de nuestra capacidad para integrar la inteligencia artificial y la automatización en el núcleo de los procesos empresariales. Andrew Cunje, CISO de Appian

Este enfoque –basado en procesos– transforma radicalmente la eficiencia operativa. En lugar de generar alertas aisladas, los sistemas de seguridad integrados en los procesos pueden evaluar los riesgos en función de la criticidad del negocio, la exposición del sistema y el historial de comportamiento. Hemos observado reducciones del 60 % al 80 % en los falsos positivos cuando la detección se enriquece con el contexto del proceso. El analista ya no recibe una alerta sin procesar sobre una dirección IP sospechosa, sino una evaluación contextualizada que indica de inmediato si esa dirección IP está accediendo a sistemas críticos, en qué contexto empresarial y con qué nivel de riesgo real.

El futuro de la ciberseguridad reside en su capacidad de anticiparse y adaptarse, en lugar de simplemente reaccionar. Los procesos orquestados no solo permiten una detección más eficaz, sino que también crean resiliencia organizacional, donde cada componente –humano, tecnológico y organizacional– contribuye a la seguridad colectiva.

Esta visión sistémica de la ciberseguridad se apoya en varias palancas de eficiencia:

la trazabilidad completa de las acciones de seguridad para facilitar auditorías y cumplimiento normativo,

la automatización inteligente de respuestas, graduadas según la criticidad de los incidentes y, sobre todo,

la capacidad de evolucionar rápidamente frente a nuevas amenazas.

En un contexto donde los atacantes explotan vulnerabilidades a los pocos días de su publicación, la capacidad de adaptación se vuelve más crítica que la potencia de detección bruta.

Andrew Cunje es CISO en Appian. Tiene 17 años de experiencia en seguridad y cumplimiento. Anteriormente, se encargó de la seguridad para Salesforce Public Sector. Es licenciado en Administración de Redes por la Universidad George Mason, y completó el Executive CISO Program de Carnegie Mellon.