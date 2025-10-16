FemTech: La revolución tecnológica que transforma la vida de las mujeres

Hoy, las mujeres de todo el mundo siguen enfrentando barreras sistémicas: desde el acceso limitado a servicios de salud y financieros de calidad, hasta la falta de oportunidades económicas. Según UNICEF, estos factores determinan en gran medida la salud y el bienestar de mujeres y niñas, lo que crea la necesidad de nuevas soluciones.

En respuesta a estos retos, comenzó a tomar forma el sector FemTech, tecnologías enfocadas en la salud y el bienestar de las mujeres que, en los últimos años, evolucionó hacia un mercado independiente y se convirtió en una tendencia visible. FemTech inició su desarrollo con productos comerciales diseñados para mejorar la calidad de vida, desde apps de seguimiento del ciclo hasta dispositivos para la menopausia. Sin embargo, el potencial de este campo es mucho más amplio: la tecnología puede responder no solo a necesidades individuales, sino también a desafíos sociales de gran escala.

Veamos cómo funciona, qué proyectos ya se han implementado y cómo crear cambios positivos en la sociedad a través de la tecnología.

De soluciones de nicho a tendencia global Erandi López. Erandi López. En 2024 y 2025, la FemTech se consolidó como una de las áreas más dinámicas de la salud digital. La consultora Arizton Advisory & Intelligence prevé que el mercado supere los 75 mil millones de dólares para 2026, con una actividad de inversión que crece cada año. Esto se explica tanto por el aumento del interés público en la salud de la mujer, como por el hecho de que estos temas estuvieron fuera del foco de la medicina y la industria farmacéutica tradicionales. La FemTech suele asociarse con soluciones que facilitan la vida cotidiana: apps para seguimiento del ciclo, monitoreo de fertilidad, programas de acondicionamiento físico, dispositivos para aliviar síntomas o asesoría personalizada basada en inteligencia artificial. Esas fueron las primeras en llegar al mercado y dieron forma a la imagen de las soluciones tecnológicas para mujeres. Un ejemplo interesante es una startup que presentó, en el CES 2024, una prueba casera para infecciones urinarias (UTI). Solo había que usar una tira reactiva y escanearla con la app para obtener el resultado en dos minutos y, de ser necesario, contactar de inmediato a un médico. La solución recibió el Premio a la Innovación de CES y fue incluida en la lista de Wired de las “Mejores tecnologías de salud”.

De productos comerciales a voluntariado tecnológico Si bien la mayoría de las soluciones FemTech están dirigidas a mujeres, aún enfrentamos barreras y brechas que limitan su acceso a un grupo específico. Por un lado, hay rastreadores del sueño y consejos personalizados con IA; por el otro, millones de mujeres para quienes las necesidades básicas siguen siendo clave: seguridad en las calles, acceso a la medicina, apoyo en la maternidad. Para ellas, incluso la app más innovadora no resuelve los problemas básicos. Por eso, al hablar del papel de la tecnología en la vida de las mujeres, vale la pena mirar más allá de la FemTech comercial. Mientras la industria se enfoca en productos rentables, las iniciativas tecnológicas de voluntariado abordan retos más profundos y globales. La particularidad del voluntariado tecnológico radica en combinar la experiencia de las empresas que saben cómo crear productos de calidad con las organizaciones civiles, que aportan un conocimiento profundo de las necesidades de las comunidades. Es esta sinergia la que permite crear soluciones que impulsan cambios reales. En México, el programa pro-bono corporativo de SoftServe, OpenTech, se alió con Centro-i, un think-tank que trabaja por un porvenir tecnológico ético, responsable e inclusivo en el país. El objetivo es trabajar en la solución de la violencia de género, que sigue siendo uno de los mayores problemas sociales que enfrentamos: miles de mujeres son víctimas cada año y muchas veces la ayuda que pueden recibir se ve limitada o incluso negada. Bajo la dirección de Centro-i, personas voluntarias de SoftServe están desarrollando una app móvil para ayudar a mujeres que enfrentan violencia de género por sus parejas o familiares, en el primer proyecto de OpenTech en el país. La solución se centra en la seguridad digital, e incluye: un chatbot con IA para identificar el tipo de violencia y evaluar riesgos,

un botón de alarma con notificaciones SMS para contactos de emergencia registrados previamente,

un catálogo de recursos verificados, e incluso

un “modo camuflaje” para ocultar la app en situaciones críticas. La aplicación se lanzará en los próximos meses para poner a disposición del público de manera gratuita. Además de la tecnología, el valor de la solución está en la colaboración, ya que Centro-i está identificando organizaciones, colectivos, asociaciones civiles e instituciones que brindan apoyo a esta causa en todo el país, creando el Directorio Nacional de Apoyo a Víctimas de Violencia de Género en México.