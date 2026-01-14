De operadores de red a plataformas en la nube, el giro imprescindible de las telcos en LATAM

La industria de las telecomunicaciones en América Latina enfrenta una presión estructural que va más allá de la expansión del tráfico o la llegada de nuevas tecnologías móviles. El verdadero desafío está en la infraestructura que soporta los servicios digitales, pues muchos operadores aún mantienen arquitecturas rígidas, costosas y difíciles de escalar, diseñadas para una era anterior a la nube, la virtualización y la automatización.

En esta línea, el modelo conocido como Telco Cloud se ha posicionado como un requisito operativo, más que como una innovación opcional, pues va más allá de mover cargas a la nube; se trata de rediseñar la forma en que las redes se construyen, se operan y evolucionan.

A diferencia de los modelos tradicionales, basados en hardware propietario y silos tecnológicos, una arquitectura Telco Cloud permite desacoplar el software del hardware, ejecutar funciones de red como aplicaciones y administrar los recursos mediante plataformas de orquestación. Con eso, abre la puerta a tres beneficios críticos para los operadores de la región:

la reducción de los costos estructurales,

una mayor velocidad de despliegue y

mayor independencia tecnológica frente a proveedores cerrados.

Esta transición ocurre en paralelo a una rápida expansión del mercado de computación en la nube en Latinoamérica. Estudios recientes estiman que el valor del mercado regional de nube supera hoy los USD $50 mil millones y crecerá con tasas de dos dígitos durante la próxima década. Más allá de las cifras, el mensaje es simple: los modelos de negocio, los servicios digitales y la operación de redes están convergiendo hacia las plataformas de nube. Las telecomunicaciones no son una excepción.

Para las telcos, esto implica una redefinición profunda de su rol. Ya no basta con operar infraestructura física de gran escala. La ventaja competitiva ahora se construye sobre la capacidad de desplegar servicios de forma ágil, escalar bajo demanda, automatizar operaciones y lanzar nuevas funciones sin depender de ciclos largos de inversión en hardware. En términos sencillos, un operador moderno debe comportarse más como una plataforma tecnológica que como una empresa de infraestructura tradicional.

Sin embargo, el desafío no es solo tecnológico. Adoptar un modelo de Telco Cloud exige cambios organizacionales y culturales. Es clave que los equipos de red, TI y operaciones trabajen bajo principios de automatización, integración continua y gestión basada en software. También requiere nuevas capacidades en ciberseguridad, observabilidad y confiabilidad operativa, ya que las redes virtualizadas demandan una gestión mucho más dinámica que los entornos físicos.

En la región, donde muchos operadores enfrentan restricciones regulatorias, presión para reducir costos y mercados altamente competitivos, esta transición no puede postergarse. Quienes no modernicen sus plataformas quedarán estancados en estructuras costosas y poco flexibles, incapaces de competir con actores más ágiles o de capturar nuevas oportunidades como 5G avanzado, edge computing o servicios digitales empresariales.

El paso de telco a cloud no es una tendencia teórica; más bien, es una condición necesaria para la sostenibilidad del sector. Las empresas que entiendan que su infraestructura debe operar como una nube estarán mejor posicionadas para liderar la próxima etapa de las telecomunicaciones en la región.

Joris Vleminckx es gerente de Desarrollo de Productos, Integración de Nube & SRE en Whitestack, con una trayectoria de más de 20 años en tecnología y gestión de infraestructura, desarrollada en tres países y dos continentes. A lo largo de su carrera, ha desempeñado roles senior en desarrollo de software, arquitectura, integración de sistemas y gestión de proyectos, con experiencia práctica en industrias como telecomunicaciones, servicios financieros, retail y nube. Antes de incorporarse a Whitestack, trabajó en Europa y Chile como consultor e ingeniero TI, y lideró proyectos tecnológicos de gran escala en el sector financiero, destacando su paso por Walmart Financial Services Chile. Asimismo, fue cofundador y CTO de un emprendimiento tecnológico. Es magíster en Ingeniería Civil Informática y cuenta con certificaciones como PMP, Scrum Master y Administrador OpenStack.