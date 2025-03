Cinco maneras en que la IA cambiará el mundo como lo conocemos

Desde hace más de una década, la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (ML, por sus siglas en inglés) han estado creando nuevas capacidades para las empresas y los investigadores. Ya sea el uso del análisis predictivo para pronosticar el mantenimiento de los equipos, herramientas de visión computacional para dotar de vista a los robots de la línea de ensamblado automático, o gemelos digitales para simular el comportamiento de fábricas, ciudades e incluso economías, la lista de aplicaciones impulsadas por la IA se expande cada vez más.

Sin embargo, ninguna de esas innovaciones ha captado la imaginación de las personas y las empresas como la IA generativa (IAGen). A lo largo de los últimos dos años, el mundo ha pasado por un cambio tectónico debido al surgimiento de los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM, por sus siglas en inglés) que conforman los cimientos de las aplicaciones de GenAI. Las réplicas se seguirán sintiendo durante décadas.

Yo crecí en Silicon Valley, donde siempre estábamos esperando “el gran evento telúrico” que cambiaría nuestras vidas de la noche a la mañana. Aunque esa metáfora se usa todo el tiempo en el mundo de la tecnología, esta vez es apropiada. En el futuro, miraremos hacia atrás y veremos una clara demarcación: la vida antes y después de los LLM

La capacidad de hacer preguntas a los chatbots de IAGen usando lenguaje natural y que generen respuestas a partir de casi toda la información humana registrada afectará todas las actividades basadas en conocimiento que realicen los humanos. En el futuro, miraremos hacia atrás y veremos una clara demarcación: la vida antes y después de los LLM.

¿Cómo será exactamente ese futuro? He aquí una mirada anticipada al final de la década para imaginar cómo formaremos alianzas con las tecnologías de IA del mañana.

Los modelos de IA también deberán ser más transparentes respecto a los recursos que consumen. No se puede hablar del futuro de la IA sin considerar las cantidades sin precedentes de electricidad, agua, talento y dinero requeridas para entrenar un modelo de vanguardia. Aunque hoy en día el impresionante número de recursos destinados al entrenamiento es un tema central, debemos prepararnos porque seguirá aumentando. La infraestructura actual de las principales redes sociales está dimensionada para cientos de miles de inferencias por usuario/hora, pero, ¿ cuántos recursos serán necesarios para soportar millones de inferencias cada hora del día para ocho mil millones de personas?

En la actualidad, los científicos de datos y los ingenieros de IA que desarrollan modelos avanzados a menudo no pueden explicar cómo llegan a un determinado resultado. La magnitud de las entradas, la naturaleza del entrenamiento y la enorme potencia computacional requerida para producir un modelo se combinan para hacer que los modelos de IA sean inexplicables. Aunque en algunos casos esto sea aceptable, al tratarse de su adopción para un uso específico en una empresa altamente regulada, la transparencia será clave para su implementación.

5. El impacto más grande de la IA será en el comportamiento humano

Así como nos hemos adaptado a las computadoras, a internet y a los teléfonos inteligentes en las últimas tres décadas, debemos adaptarnos a la IA y aprender a usarla de manera eficaz.

Nuestro CEO, Antonio Neri, suele decir que todos en HPE deberían cursar una especialidad en IA. Lo que quiere decir con esto es que cada equipo y todos sus integrantes deben explorar las posibilidades de esta tecnología y preguntarse si lo que están haciendo hoy podría hacerse de manera más eficaz y eficiente con esta tecnología.

La respuesta no siempre será sí, pero cada persona dentro de cada organización debe estar dispuesta a reflexionar seriamente sobre la pregunta. Aunque no creo que los robots vayan a quitarnos el trabajo, estoy convencido de que, si quieres destacar en la ciencia, la ingeniería, la industria o incluso las artes, necesitarás ser competente en IA. Si no sabes cómo aprovechar esta tecnología, podrías ser reemplazado por alguien que sí lo sepa.

Kirk Bresniker es asociado en HPE y arquitecto jefe en Hewlett Packard Labs. Antes de unirse a Labs, fue vicepresidente y jefe de Tecnología en la Unidad de Negocio Global de Servidores de HP. Tras incorporarse a HP como ingeniero de hardware de sistemas PA-RISC en 1989, siempre ha formado parte del equipo de sistemas críticos de negocio. Es actualmente titular de 28 patentes estadounidenses y 10 extranjeras en áreas de plataformas modulares y sistemas blade, circuitos integrados y control energético y medioambiental. Se licenció en 1989 Cum Laude por la Universidad de Santa Clara con un BSEE y también fue miembro del programa de honores de Humanidades.