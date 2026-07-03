Las ventas TIC repuntan, pero el optimismo trimestral sigue bajando

En junio de 2026, el índice de ventas TIC en México aumentó 1,3 puntos, situándose en 61,3 unidades, dio a conocer Arely Reyes Gaspar, analista de la consultora mexicana Select, quien señaló que la mayoría de las empresas tuvo poco (53,3 %) o regular crecimiento (62,7 %) en sus ventas TIC, y solo 9,3 % creció mucho.

Reyes informó que esta vez el porcentaje de empresas que no crecieron y que decrecieron un poco fue el mismo (16 %), y hubo un 5,3 % que decreció mucho.

Para julio, se espera que el índice de ventas TIC se mantenga prácticamente sin cambios, dijo la analista, aumentando solo 0,2 puntos para llegar a 72,6 unidades. Se espera que casi 83,8 % de las empresas tengan crecimiento en sus ventas, con 14,9 % estimando crecer mucho y 68,9 % con poco crecimiento. El 16,2 % restante no espera crecer en julio.

Arely Reyes indicó que el escenario muestra que el optimismo trimestral registró una caída de 0,3 puntos, ubicándose en el umbral de los 50 puntos, su nivel más bajo en lo que va del año.

Índices de expectativa de negocios TIC

Casos de uso de la IA en México

Al consultar sobre los principales casos de uso de inteligencia artificial que se han implementado, y los beneficios que han traído o que se esperan de ellos, Reyes comentó que los más mencionados fueron:

Automatización, implementada para lograr la eficiencia operativa, la automatización de procesos administrativos, observar el detalle de la operación y hacer más eficientes las líneas de producción.

Atención y soporte a clientes, que consiste en la implementación de asistentes virtuales y chatbots para atender a clientes y/o colaboradores con la intención de eficientar la comunicación.

El análisis de datos mediante modelos predictivos, la preparación de datos para modelos y el análisis de datos para decidir inversiones.

"Otros casos de uso tienen que ver con marketing, desarrollo de software y ciberseguridad", agregó la analista.

Con respecto a los beneficios que se espera obtener de los casos de uso, los principales se concentran en la eficiencia operativa y ahorro de tiempo, lo que reafirma que la IA está siendo utilizada principalmente para automatizar tareas y procesos.

Las empresas también señalaron beneficios relacionados con la búsqueda de nuevos clientes y la mejora de la relación con los ya existentes, así como la generación de información y análisis de manera más ágil para la toma de decisiones. Reyes dijo que, en menor medida, destacaron beneficios asociados con la mejora de la seguridad de las empresas.

Con respecto al impacto de estos casos de uso, la consulta de Select mostró que las empresas usan la IA:

Para uso interno y para tratar con clientes (42 %),

Únicamente para procesos internos (42 %),

Solo para clientes (17 %).

"Aunque las ventas TIC mostraron un repunte en el mes de junio, el optimismo trimestral se ha debilitado, situándose en su nivel más bajo desde que inició el año. En cuanto a la inteligencia artificial, las empresas están priorizando su adopción para automatizar procesos y fortalecer sus canales de comunicación. Con ello mejoran la eficiencia operativa, reducen tiempos y se mantienen cerca de sus clientes", subrayó Arely Reyes.